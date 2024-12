Godna alternatywa dla Google Street View. Funkcja Look Around już działa u konkurenta map Google

Google Street View było jednym z lepszych wynalazków amerykańskiego giganta. Za sprawą zdjęć naniesionych na mapę możemy rozejrzeć się po okolicy podczas nawigowania. Teraz funkcję skopiowało Apple. W nawigacji Mapy Apple pojawiła się opcja Look Around.

Jak działa funkcja Look Around w Mapach Apple?

Zasada działania funkcji Look Around jest prosta. Wystarczy odpalić Mapy Apple – zarówno w aplikacji, jak i w wersji beta na stronie internetowej. W kolejnym kroku należy wybrać konkretny adres, a następnie nacisnąć niewielki symbol lornetki umieszczony w dolnym lewym rogu. W takim przypadku kierowcy wyskoczy niewielkie okienko z widokiem danej ulicy. Widok można obracać o 360 stopni i powiększyć na cały ekran. Można się też po nim poruszać. Wystarczy wybrać punkt na zdjęciu, w kierunku którego ma się udać obraz. Sferyczne zdjęcia w każdym momencie można też zoomować.

Uruchomienie funkcji Look Around w aplikacji Apple Maps jest możliwe na jeszcze jeden sposób. Kierowca powinien przycisnąć jeden z punktów na mapie. W ten sposób wbije w niego pinezkę. Okienko z podglądem zdjęć sferycznych wyskoczy automatycznie. Pojawi się na ekranie.

Na ile dokładna jest funkcja Look Around?

Nowa funkcja jest niezwykle przydatna. Sprawia, że nawigowanie staje się łatwiejsze. Nie brakuje bowiem osób, które dopiero na podstawie zdjęć będą w stanie znaleźć prawidłowy adres. Tak, użytkownicy Map Apple musieli na niego poczekać. To jednak bez wątpienia zmiana na plus.

W tym punkcie powstaje pewne pytanie. Jak duża ilość lokalizacji jest dostępna z apple`owską lornetką? Tego nie wiem. Aż tak mocno rozwiązania na razie nie sprawdzałem. Prawda jest jednak taka, że początkowo Look Around może mieć pewne braki. Zarejestrowanie zdjęć w każdej lokalizacji to naprawdę mozolna praca. Drogami musi bowiem przejechać specjalny samochód, który rejestruje obraz. A później fotki trzeba sparować z internetową bazą. Na to potrzeba czasu. Apple dopiero startuje. Google Street View miało go aż nadto. Rozwiązanie bowiem zadebiutowało w 2007 r.