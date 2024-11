Właściciele smartfonów Samsunga mają powód do radości. Mogą przestać nosić ze sobą kluczyki do auta

Smartfony mocno ułatwiają życie. Dziś dają nie tylko możliwość dzwonienia i SMS-owania. Dziś są też oknem na świat do platform społecznościowych, umożliwiają przesyłanie maili czy płatności bezgotówkowe. Samsung właśnie rozszerza możliwości swojej aplikacji Wallet o opcję komunikacji z pojazdem.

Jak działa cyfrowy klucz do auta w aplikacji Wallet Samsunga?

Do odblokowania zamków w pojeździe kierowca potrzebuje aplikacji Wallet, uruchomienia funkcji Remote Keyless Entry i zapisania cyfrowego klucza pojazdu. System działa na podstawie bezprzewodowej technologii Ultra-Wideband, która została ustandaryzowana przez Car Connectivity Consortium. Rozwiązanie trafiło właśnie do Europy. Powinno być dostępne dla kierowców jeszcze w listopadzie.

Zanim jednak użytkownicy smartfonów Samsunga wykrzykną "hurra", powinni zdać sobie sprawę z faktu, że przy tej informacji pojawia się pewna gwiazdka. A gwiazdką jest to, że obsługa pojazdów przez Walleta jest możliwa na razie tylko w przypadku samochodów jednej marki. Mowa konkretnie o Audi.

Czy cyfrowy klucz do auta w smartfonie jest bezpieczny?

Możliwość odblokowywania zamków za pomocą aplikacji brzmi kusząco. W tym punkcie rodzi się jednak pytanie o bezpieczeństwo. Czy program nie będzie stanowił łatwej do pokonania furtki dla złodziei? Samsung zapewnia, że nie. Dane dotyczące cyfrowego klucza są przechowywane w urządzeniu w sposób zabezpieczony. Proces spełnia wymagania standardu EAL6+. Co więcej, w razie kradzieży czy zgubienia smartfona, za pomocą usługi Samsung Find kierowca może zdalnie zablokować klucz do auta lub go usunąć z pamięci urządzenia.