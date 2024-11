Stresujesz się podczas jazdy samochodem? Google Maps pomoże złagodzić nerwy. Nowa aktualizacja już w drodze

Ponad 2 miliardy miesięcznie. Tylu użytkowników sięga regularnie po Google Maps. Imponujące, nieprawdaż? Amerykanom jednak wciąż mało i liczą, że program zyska jeszcze większe grono fanów. A gdzie ich szukać? Google liczy na tych kierowców, którzy stresują się w trakcie jazdy. Amerykanie twierdzą, że nowa wersja darmowej nawigacji pomoże w zniwelowaniu stresu w trakcie prowadzenia auta. Jak to możliwe?

Zobacz wideo Ostrzegaj i bądź ostrzegany! Nie tylko w Yanosiku, ale także w Google Maps

W poszukiwaniu sposobów na bardziej bezstresową i relaksującą podróż sięgnięto po pomoc sztucznej inteligencji. I tak oto nowa wersja Google Maps zyskała wsparcie Gemini. Przyda się po to, by ułatwić wyszukiwanie ciekawych miejsc. Przykład?

Zapytaj Google. Odpowie Gemini. Sztuczna inteligencja zaplanuje imprezę

Już wkrótce zapytasz Google Maps o to co można zrobić wieczorem wspólnie ze znajomymi. Zadaniem Gemini będzie wskazanie interesujących lokalizacji, w których można dobrze spędzić czas. Google jako przykład podaje mało znane bary czy miejsca, gdzie można posłuchać muzyki na żywo. Co więcej, Gemini powinno uwzględnić takie szczegóły jak spokojna atmosfera (choćby sprzyjająca rozmowie) czy dostępność miejsc na wolnym powietrzu. Do przeszukania będzie baza danych z imponującym katalogiem ponad 250 milionów miejsc na całym świecie. Google chwali się, że jest ona regularnie aktualizowana. Ponoć każdego dnia zasoby mapowe są odświeżane i sprawdzane, a możliwości dodawania nowych lokalizacji wynoszą nawet ponad 100 mln aktualizacji dziennie!

W walce ze stresem przyda się jeszcze aktualizacja modułu planowania trasy. Google Maps wprowadza ułatwienia w dodawaniu miejsc pośrednich. Gemini wspomoże m.in. podpowiedziami o ciekawych miejscach znajdujących się w pobliżu obranej trasy. To nie tylko zabytki czy restauracje, ale także malownicze miejsca, które docenią miłośnicy fotografii.

Nie stresuj się za kierownicą. Google chce pomóc

Amerykanie obiecują, że pomocne w walce ze stresem będzie także ulepszone prowadzenie na wielopasmowych drogach czy na dojazdach do węzłów drogowych. Nawigacja wcześniej powiadomi o rekomendowanym pasie ruchu, by bezpieczniej i płynniej pokonać skrzyżowanie, rozjazd czy nawet minąć przejście dla pieszych. Poprawki czekają także system ostrzeżeń drogowych. Google deklaruje, że nawigacja będzie częściej informować o trudnych warunkach pogodowych oraz utrudnieniach takich jak ograniczona widoczność, zaspy, kiepsko odśnieżone miejsca czy zalania i podtopienia.

Nawet dojazd do miejsca docelowego powinien być łatwiejszy z Google Maps. Stąd dodatkowe wskazówki w pobliżu celu. Prócz wskazania na mapie określonego adresu (nie tylko sam budynek, ale i lokalizacja wejścia) aplikacja zaproponuje pobliskie parkingi, by zostawić samochód w najdogodniejszym miejscu. Kierowca otrzyma także przypomnienie o zapisaniu lokalizacji zaparkowanego auta, by potem w trybie w pieszym łatwiej odnaleźć samochód (bardzo przydatne na wielkich parkingach).

Pierwsze poprawki będą wdrażane w Google Maps dla Androida i iOS jeszcze w listopadzie. Na grudzień zaplanowano aktualizację danych o adresach i parkingach dla ponad 30 aglomeracji (niestety nie wskazano, które miejsca zostaną objęte poprawkami).