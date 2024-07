Smartfony nie lubią upałów. Ta ładowarka samochodowa szybko wykończy twój telefon

Telefon nagrzewa się tak mocno, że aż trudno utrzymać go w dłoni. Najczęściej wówczas dość szybko automatycznie się blokuje lub nawet wyłącza, gdy ładowanie zostaje przerwane. Wówczas nie można już skorzystać z nawigacji, posłuchać muzyki czy używać trybu samochodowego Android Auto, czy Apple CarPlay. Tak zdarzyło mi się co najmniej kilka razy podczas podróży samochodem. Czy spotkałeś się z tym problemem?

Gorąco? Nie jest tajemnicą, że współczesna elektronika bardzo nie lubi upałów. Stąd w wielu modelach stosowane jest tzw. zabezpieczenie termiczne. Jak to działa? Gdy urządzenie nagrzeje się do określonej temperatury, to wówczas najpierw zacznie wyraźnie wolniej działać. Kolejnym krokiem jest odcięcie ładowania (bez względu na to czy korzystasz z zasilania przewodowego, czy bezprzewodowego). Jeśli to nie pomoże, to wówczas sprzęt automatycznie blokuje się (brak dostępu do aplikacji i ustawień) albo wyłącza się, by ułatwić schłodzenie.

Zabójcze słońce

Skąd problem z nagrzewaniem sprzętu? Nawet jeśli nie wystawiasz go na słońce to i tak możesz znacząco wpłynąć na podwyższenie temperatury. Aplikacje takie jak nawigacja, streaming muzyczny czy ostrzegacze dość mocno wpływają na zwiększenie obciążenie urządzenia. Sprzęt nagrzewa się także w trakcie ładowania. Nieco wolniej rozgrzewa się po podłączeniu przewodu. Szybciej nagrzeje się, gdy skorzystasz z ładowarki indukcyjnej. A jeśli jeszcze na ładowarce umieścisz telefon w etui, to odprowadzanie nadmiaru ciepła będzie jeszcze mniej wydajne. Najgorszym rozwiązaniem jest ładowanie bezprzewodowe telefonu zamocowanego w odpowiednim uchwycie przymocowanym do szyby. Jeśli sprzęt nie jest osłonięty przed słońcem, to bardzo szybko się zabezpieczy i wyłączy.

Niestety większość samochodowych ładowarek indukcyjnych nie zawiera żadnych elementów chłodzących urządzenie. Najgorzej jest w przypadku płytek schowanych w niewielkich zamykanych schowkach (np. w podłokietniku). Latem mogą szybko zmienić się w mały piekarnik, gdy schowasz w nim telefon. Stąd w nowych autach (szczególnie z segmentu premium), producenci instalują ładowarki z dodatkową wentylacją, by przynajmniej spowolnić nagrzewanie elektroniki.

Jak chronić swój smartfon przed wysoką temperaturą? Jeśli to możliwe naładuj akumulator jeszcze przed podróżą, a następnie podłącz do zasilania, dopiero gdy ubędzie przynajmniej 30-40 proc. energii. Nie wystawiaj telefonu bezpośrednio na słońce oraz nie trzymaj przy innych urządzeniach, które wydzielają ciepło (np. przy drugim telefonie w tym samym niewielkim schowku w konsoli). Jeśli już musisz korzystać z zasilania indukcyjnego, to wyjmij sprzęt z etui. W przypadku gdy masz niewiele energii, a urządzenie nie jest potrzebne, to wówczas wyłącz je i dopiero wówczas podłącz do ładowania przewodowego lub umieść na płytce indukcyjnej. Szczególnie w trakcie upałów unikaj trzymania telefonu w uchwycie przymocowanym do szyby.