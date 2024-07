W Peugeotach w standardzie ChatGPT. Aktywujesz komendą "Ok Peugeot"

Wszystkie samochody marki Peugeot wyposażone w funkcję poleceń głosowych, otrzymują teraz w standardzie ChatGPT. Generatywna sztuczna inteligencja, opracowana przez firmę OpenAI, to technologia, która korzysta z ogromnej ilości danych, aby zapewnić użytkownikom wyselekcjonowane, precyzyjne i zwięzłe odpowiedzi. W ten sposób francuska marka rewolucjonizuje swojego asystenta głosowego, aktywowanego wypowiedzeniem komendy "Ok Peugeot", umożliwiając odpowiedź na każde pytanie na dowolny temat, w sposób interaktywny, płynny i intuicyjny.

ChatGPT we wszystkich Peugeotach

Do samochodów, w których będzie można korzystać z tego rozwiązania, należą modele: 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 508, 508 SW, Rifter, Traveller, Partner, Expert, a także nowy 3008 i nowy 5008. Sztuczna inteligencja zintegrowana z pojazdami zostanie wdrożona na 17 rynkach w 12 różnych językach w całej Europie. Na głównych rynkach europejskich, takich jak Niemcy, Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Portugalia, Wielka Brytania, ChatGPT będzie dostępny zarówno dla nowych pojazdów, jak i dla aktualnych już klientów, którzy będą mieć dostęp do funkcji w trybie over the air, bez konieczności odwiedzania dealera. Do końca lipca do tego grona dołączą: Dania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Belgia, Luksemburg, Holandia, Polska i Czechy.

Prosty i intuicyjny system

ChatGPT jest w stanie odpowiedzieć na szeroki zakres pytań, od prostych do złożonych, i może wdać się w rozmowę. Na przykład, po przyjeździe do jakiegoś miasta można poprosić o wskazanie zabytków, które należy odwiedzić, opowiedzenie o historii tych miejsc, a następnie, system nawigacji samochodu może nawet poprowadzić użytkownika do tego wskazanego punktu. Jak informuje producent samochodów, ChatGPT nie tylko odpowiada na pytania, lecz oferuje znacznie więcej. Przykładowo potrafi opracować quiz dla nudzących się w aucie dzieci lub inną zabawę urozmaicającą podróż.

Część pakietu Connect Plus

ChatGPT jest dostępny jako część pakietu Connect Plus lub dla klientów, którzy zakupili swoje samochody przed jego wprowadzeniem, jako funkcja na żądanie. Pakiet Connect Plus jest zawarty w cenie pojazdu przez pierwsze sześć miesięcy od daty rozpoczęcia gwarancji, a następnie jest dostępny w ramach subskrypcji, w cenie 12 EUR/miesiąc lub 120 EUR/rok. Klienci, którzy zakupili samochód przed wprowadzeniem pakietu Connect Plus, mogą zintegrować funkcję ChatGPT jako samodzielną funkcję za 1,5 EUR/miesiąc lub 15 EUR/rok. Aby wykupić subskrypcję należy przejść do sklepu usług online marki Peugeot. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.