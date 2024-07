ChatGPT w Audi. Właściciele kilkuletnich aut również będą mogli korzystać z chatbota

Aby zwiększyć możliwości sterowania głosowego w swoich pojazdach, Audi wdraża opartego na sztucznej inteligencji chatbota ChatGPT za pośrednictwem usługi Microsoft Azure OpenAI Service w swoim systemie informacyjno-rozrywkowym. Od lipca tego roku właściciele około dwóch milionów modeli Audi wyprodukowanych od 2021 roku i wyposażonych w modułowy system informacyjno-rozrywkowy trzeciej generacji (MIB 3) będą mogli wchodzić w interakcje ze swoim samochodem za pomocą języka ojczystego i odsłuchiwać informacje, które chcieliby poznać podczas jazdy. Nowe pojazdy i przyszłe modele z architekturą elektroniczną E3 1.2, otrzymają ChatGPT za pośrednictwem Cerence Chat Pro jako rozszerzenie asystenta Audi.

Ulepszone sterowanie głosowe

Dzięki integracji ChatGPT z wprowadzaniem głosowym online w modelach z MIB 3 począwszy od roku modelowego 2021 (np. Audi A3) oferuje wiele możliwości, które wykraczają poza to, co było dotychczas możliwe dzięki sterowaniu głosowemu. Kierowcy Audi mogą korzystać z ulepszonego sterowania głosowego do obsługi systemów informacyjno-rozrywkowych, nawigacji i klimatyzacji lub – od teraz – do zadawania pytań z zakresu wiedzy ogólnej. Możliwość zadawania pytań za pomocą języka ojczystego zwiększa bezpieczeństwo jazdy, ponieważ kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi.

Hej Audi

Niemcy udoskonalili swojego istniejącego samouczącego się asystenta głosowego, Audi Assistant, w modelach z nową architekturą elektroniki E3 1.2, która miała swoją premierę w nowym Audi Q6 e-tron. Pasażerowie mogą aktywować asystenta jak zwykle, mówiąc "Hej Audi" lub używając przycisku push-to-talk na kierownicy, aby zadać pytanie. Asystent Audi automatycznie rozpoznaje, czy należy wykonać funkcję pojazdu, wyszukać miejsce docelowe, czy na przykład podać prognozę pogody. System Audi przekazuje zapytania do ChatGPT tylko wtedy, gdy nie może odpowiedzieć na pytania z zakresu wiedzy ogólnej. Aby zapewnić optymalną prywatność, wszystkie pytania i odpowiedzi są usuwane po przetworzeniu, a ChatGPT nigdy nie ma dostępu do danych pojazdu. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.