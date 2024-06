Firma Saab Automobile już dawno przeszła do historii. Ostatnie samochody wyprodukowano w 2012 r. Ostatnie egzemplarze trafiły zaś do klientów w kolejnym roku. W kolejnych latach podejmowano próby wznowienia produkcji i powrotu na rynek, ale niewiele z tego wyszło. Nowej spółce NEVS udało się nawet zelektryfikować Saaba 9-3 i uruchomić krótką produkcję elektrycznej wersji o zasięgu ok. 300 km. Przetrwała do 2022 r.

Zobacz wideo Polskie wojsko zakupiło kilka tysięcy granatników Carl-Gustaf M4 od szwedzkiego koncernu SAAB

Ale Saab Automobile to nie to samo co Saab Group. Szwedzki koncern zbrojeniowy działa całkiem prężnie (w 2015 r. władze firmy straciły cierpliwość i zakazały używania nazwy Saab do produkcji samochodów) jako dostawca sprzętu dla wojska. Jednym z jego sztandarowych produktów jest nowoczesny myśliwiec Gripen. Ale nie tylko. Polska armia skorzysta ze specjalnych latających radarów Saab 340 Airborne Early Warning Erieye (pierwszy egzemplarz wylądował w marcu 2024 r. w Gdyni) oraz granatników Carl-Gustaff M4 (kontrakt będzie realizowany do końca 2027 r.).

Saab Giraffe 1 X Saab

Radar na Eurosatory

Pora na mobilną nowość od Saaba. Przy okazji salonu zbrojeniowego Eurosatory Szwedzi pochwalili się nowym kompaktowym modułem radarowym w ramach zestawu radarowego Giraffe 1 X. Jest na tyle nieduży, że zmieści się na pace typowego pikapa. Stąd jakże wymowne jest zdjęcie samochodu (ciekawe co na to producent, gdyż łatwo rozpoznać, iż Szwedzi sięgnęli po Amaroka) i opis o najnowszym mobilnym produkcie marki Saab.

Do czego przyda się moduł radarowy? Szwedzi przekonują, że to rozwiązanie stworzone z myślą o szybkich działaniach na rzecz efektywności operacyjnej. O co chodzi? To nic innego jak rozwiązanie na potrzeby szybkiego nadzoru radarowego szczególnie w tych miejscach, w których brakuje tradycyjnej stacjonarnej infrastruktury do kontroli przestrzeni powietrznej (albo tradycyjny sprzęt uległ zniszczeniu podczas konfliktu zbrojnego). Deklarowany zasięg to 75 km.