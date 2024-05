Google Maps wreszcie przypomniał sobie o szczególnej grupie użytkowników. Nadchodzi ważna aktualizacja

Miłośnicy ekologii, właściciele samochodów elektrycznych, zwolennicy oszczędnej jazdy samochodem, piesi czy turyści. O tych grupach zwykle pamiętają w Google Maps. A co z tymi użytkownikami, dla których niepozorne schody czy krawężnik to już spora bariera? W ramach przedwakacyjnej aktualizacji Google Maps zyskało długo oczekiwane funkcjonalności dla osób niepełnosprawnych.

Google Maps wzbogacono o pakiet funkcji w ramach tzw. rozszerzonych ułatwień dostępu. Co to oznacza? Pojawią się udogodnienia dla osób niewidomych, słabowidzących, niedosłyszących oraz o różnych stopniach niepełnosprawności ruchowej. Innymi słowo sporo praktycznych dodatków.

Jak wjechać do budynku?

Tzw. obiektyw w mapach zyskał rozszerzone wskazówki głosowe, by ułatwić niewidomym czy słabowidzącym znalezienie kluczowych miejsc takich jak np. bankomaty, restauracje, publiczne toalety, parkingi czy przystanki sieci transportu publicznego. Dodano monity dźwiękowe, by ułatwić utrzymanie właściwego kierunku oraz zwiększyć bezpieczeństwo podczas pokonywania ruchliwych skrzyżowań. Na tym nie koniec.

Gdy dotrzesz do celu to wówczas Google Maps wskaże miejsca, w których znajdują się wejścia przystosowane dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich. Baza danych zawiera już ponad 50 mln. miejsc na całym świecie. Do tego jeszcze jest jakże istotny katalog recenzji nt. zastosowanych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych (łatwiej dowiedzieć się np. czy winda dla wózków działa, jak trzeba).

W Google Maps pomyślano także o jakże ważnej technologii Bluetooth Auracast, która znacząco ułatwia życie osobom korzystającym np. z aparatów słuchowych. Na mapach znajdziesz zatem miejsca, które zawierają wsparcie dla bezprzewodowej technologii. W praktyce to nie tylko teatry czy miejsca kultu religijnego, ale także muzea, siłownie czy sale gimnastyczne. Informacje o dostępności Auracast mogą dodawać właściciele firm korzystający z wizytówek w Google Maps.