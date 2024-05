Apple znalazło sposób na chorobę lokomocyjną. iPhone będzie wyświetlać... ruchome kropki

Choroba lokomocyjna jest w stanie odebrać przyjemność z każdej podróży. Oznacza bowiem zawroty głowy i nudności. Czasami powoduje ją nie tyle sam ruch pojazdu, co nawet patrzenie się na ekran smartfona w czasie jazdy. Na rynku są oczywiście dostępne leki, które niwelują jej skutki. Powodują jednak senność. Apple znalazł zatem inny sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

Vehicle Motion Cues zamiast leków na chorobę lokomocyjną

Amerykańska firma w pierwszej kolejności postanowiła odkryć istotę choroby lokomocyjnej. A ta jest dość prosta. To bowiem konflikt sensoryczny między tym, co dana osoba widzi i co czuje. Ekran w telefonie pozostaje nieruchomy. Samochód natomiast się porusza. Dlatego inżynierowie Apple`a wpadli na ciekawy pomysł. Postanowili sprawić, że niektóre elementy ekranu w telefonie również zaczną się poruszać. Tak powstały Vehicle Motion Cues.

Tak, to nieco dziwne, że elektroniczny gigant postanowił zająć się chorobą lokomocyjną. Firma z jabłkiem z logo miała jednak od zawsze nieco specyficzne podejście do swoich produktów. Poszukiwała mało oczywistych innowacji.

Jak działają ruchome kropki w iPhonie? I czy są skuteczne?

Jak działa Vehicle Motion Cues? To proste. Na ekranie telefonu pojawią się niewielkie kropki. Te będą się poruszać na zasadzie poświaty przed obrazami, które aktualnie obserwuje podróżujący. Co więcej, kropki będą "skręcać" razem z autem. Dla przykładu, gdy pojazd wykona manewr skrętu w lewo, kropki zaczną poruszać się w prawo. Podczas przyspieszania kropki będą się poruszać z góry ekranu na dół.

Vehicle Motion Cues w iPhonie Fot. Apple

Kropki mogą być nieco rozpraszające. Zdaniem Apple`a są jednak w stanie redukować wcześniej wspomniany konflikt sensoryczny. Będą zatem działać zupełnie jak lek na chorobę lokomocyjną, jednak bez skutku senności. Oczywiście do momentu, w którym podróżujący będzie patrzył na ekran. Okażą się zatem skuteczne przede wszystkim wtedy, gdy objawy choroby lokomocyjnej powoduje odwrócenie wzroku od drogi. Przy klasycznym schorzeniu zakres działania kropek będzie mocno ograniczony.