Google Maps to jedna z kilku aplikacji nawigacyjnych, z których regularnie korzystam i porównuję z innymi programami. Zauważyłem, że w ciągu ostatnich tygodni program zaczął sprawiać dość nieoczekiwane problemy. Znamienne, że ta sama usterka pojawiała się bez względu na to czy korzystałem z telefonu z Android, czy też iPhone. Zazwyczaj też miała miejsce wówczas, gdy używałem Android Auto czy Apple CarPlay (i to bez względu na samochód).

W czym problem? Aplikacja działała dobrze do czasu nieplanowanego postoju (nieuwzględniony w wyznaczonej trasie) po drodze. Google Maps zwykle wstrzymywał pracę aktywnej nawigacji, gdy robiłem sobie krótką przerwę w podróży. Bez względu na to czy zjeżdżałem do miejsca obsługi podróżnych przy autostradzie albo zatrzymywałem się by zatankować na stacji to Google Maps przestał reagować na polecenia wznowienia prowadzenia do celu. Gdy po krótkiej przerwie ruszałem w drogę program wskazywał tylko podgląd wcześniej wyznaczonej trasy (mogłem nawet sprawdzić alternatywne trasy) i nie odświeżał lokalizacji. Zachowywał się tak jakbym dopiero ruszał w drogę z miejsca, które opuściłem przynajmniej kilkadziesiąt minut wcześniej (przed laty podobny problem występował w samochodach Volvo z radiem multimedialnym Sensus ze starym Android 2.0 i nieaktywną opcją OnCall). Dość zaskakujące.

Stara dobra metoda z Google Maps

Próbowałem różnych metod, by wznowić pracę nawigacji. Nie pomagało sterowanie poprzez ekran w samochodzie (Android Auto, Apple CarPlay) oraz w telefonie. Mogłem tylko podziwiać prezentację przebiegu całej trasy na mapie. Nawigacja nie chciała zaś ruszyć. Zwykle nie pomagało również wskazanie miejsca startu (aktualna lokalizacja).

Trudno wytłumaczyć, dlaczego Google Maps nie chciało zaktualizować lokalizacji, gdy robiłem przerwę w podróży. Cóż pozostało? Najprostsza i najskuteczniejsza metoda to zamknąć aplikację (najłatwiej w telefonie, a nie w trybie samochodowym poprzez radio multimedialne) i ponownie uruchomić. Zwykle Google Maps szybko wskazywał aktualną pozycję. Oczywiście musiałem ponownie podać adres miejsca docelowego (można wówczas wykorzystać listę ostatnio wyszukiwanych miejsc), by aplikacja wyznaczyła trasę i rozpoczęła prowadzenie. I tak zazwyczaj do czasu kolejnego postoju w trasie.