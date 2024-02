Jak zainstalować w aucie asystenta Google AI Gemini? To proste, ale trzeba wiedzieć, jak

Google AI Assistant Gemini zastępuje właśnie aplikację Bard AI. Początkowo był dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Teraz zasięg asystenta został rozszerzony. Ma być oficjalnie dostępny w regionie Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej i Afryki.

Czy Google AI Assistant Gemini działa już w Polsce?

Co z Europą, a w tym Polską? Oficjalnie Google Gemini w naszym kraju dostępny nie jest. Nieoficjalnie istnieje możliwość jego instalacji. Trzeba jednak obejść sklep Google. Konieczne jest bowiem pobranie na smartfona pliku APK, jego otwarcie i zainstalowanie programu. Pierwotny interfejs chat bota będzie korzystał z języka angielskiego. Asystent po uruchomieniu powinien jednak rozpoznawać mowę w języku polskim.

Co daje Google AI Assistant Gemini? To typowy przykład programu AI. Może mieć podpowiedzi dla kierowcy, może opowiedzieć mu o widzianych po drodze zabytkach czy też wskazywać drogę dojazdu. Wystarczy zadać mu pytanie. Na ekranie telefonu pojawi się odpowiedź.

Google AI Assistant Gemini i wymagania sprzętowe

Google AI Assistant Gemini ma swoje wymagania sprzętowe. Aplikację można zainstalować na urządzeniach, które posiadają co najmniej 12. wersję Androida. Poza tym konieczne jest co najmniej 4 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o jego aktywację, konieczne jest wykonanie kilku kroków. Na początek należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania oraz jednocześnie przesunąć palcem po przekątnej od dołu do góry ekranu. Kolejnym krokiem jest wypowiedzenie komendy "Hej Google".

Jak zainstalować w aucie asystenta Google AI Gemini?

No dobrze, wiemy już jak uruchomić Google AI Assistant Gemini w telefonie nawet w Polsce. Co jednak z samochodem? Aktywny asystent Google w połączeniu z systemem Android Auto pozwoli kierowcy na korzystanie z funkcji poprzez ekran multimedialny, w tym polecenia głosowe. Kierujący nie musi zatem robić tak naprawdę... nic. Wystarczy, że włączy aplikację w telefonie.

Oczywiście, zanim pobiegniecie po swoje smartfony, pamiętajcie o jednym. Na razie dostęp do Google AI Assistant Gemini jest nieoficjalny i momentami ryzykowny. Ściąganie aplikacji poza sklepem Google oznacza możliwość ściągnięcia wirusa na telefon. Musicie się z tym liczyć. Dlatego poszukując apki, zadbajcie o skorzystanie tylko z renomowanego i sprawdzonego źródła.