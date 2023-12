Dostałeś nową kamerę samochodową, albo zainwestowałeś w zakup urządzenia? Na tym nie koniec wydatków. Niestety producenci kamer samochodowych są zwykle dość skąpi. Bardzo rzadko zdarza się, by w komplecie z wideorejestratorem znajdowała się karta pamięci. A bez niej sprzęt jest niemal bezużyteczny. O rejestrowaniu filmów można wówczas zapomnieć.

REKLAMA

Zobacz wideo Chińskie samochody stały się konkurencyjne. O co chodzi? Zobaczcie na przykładzie BAIC Beijing 5

Jaką kartę pamięci kupić do wideorejestratora samochodowego? Wbrew pozorom odpowiedź nie jest taka oczywista jak mogłoby się wydawać. Najprościej odpowiedzieć - kup odpowiednią kartę. Czyli?

Odpowiednia karta do odpowiedniego wideorejestratora samochodowego

Przede wszystkim sprawdź w instrukcji obsługi zalecenia producenta wideorejestratora samochodowego. Dowiesz się przede wszystkim jaka jest maksymalna pojemność nośnika pamięci (innymi słowy nie kupuj większej niż zalecana). Niekiedy producenci dodają także adnotację o klasie karty pamięci (wymagane minimum to klasa 10 lub U1). Na tym nie koniec.

Niektórzy producenci rekomendują także karty określonych marek (na liście zwykle są takie firmy jak m.in. Kingston, Kioxia, Samsung, SanDisk, Viofo). To wbrew pozorom nie zawsze wiążę się z promowaniem danej marki. Nie jest tajemnicą, że niektóre urządzenia dobrze współpracują tylko z wybranymi nośnikami.

Pojemność ma znaczenie także z kilku innych powodów. Możliwie jak największe karty zalecane są do urządzeń złożonych z kilku kamer (np. zestaw tylna i przednia lub dodatkowa kamera np. do obserwacji wnętrza pojazdu) oraz do sprzętu rejestrującego filmy w wyższej rozdzielczości (nagrania 4K zajmują znacznie więcej miejsca niż Full HD). Ponadto im więcej pamięci tym karta powinna dłużej posłużyć. Każdy nośnik ma bowiem ograniczoną żywotność (liczoną w cyklach pełnego zapisu i kasowania). Stąd przyjmuje się, że przy codziennej eksploatacji karta powinna wystarczyć na ok. 1,5 roku lub nieco dłużej (do 2 lat). Lepszą żywotnością i większą odpornością na błędy wyróżniają się karty z oznaczeniem Endurance.

Zalecana pojemność karty pamięci do kamery samochodowej

Pojedyncza kamera Full HD - nie mniej niż 32 GB

Pojedyncza kamera 4K - nie mniej niż 64 GB

Zestaw dwóch kamer Full HD - nie mniej niż 64 GB

Zestaw dwóch kamer 4K/Full HD - co najmniej 128 GB

Zestaw trzech lub więcej kamer - co najmniej 128 GB

Jak poznać, że kończy się żywotność karty? Przede wszystkim po błędach zgłaszanych przez wideorejestrator (im częściej na ekranie kamery pojawia się komunikat o formatowaniu tym rośnie prawdopodobieństwo wymiany nośnika na nowy) lub komputer (instrukcja z zalecaniem skanowania i naprawy błędów). Oznaką problemów z kartą może być także zawieszenie się kamery samochodowej lub problemy z jej uruchomieniem.