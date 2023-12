Popularna niebieska kropka oznaczająca bieżącą lokalizację na mapie Google Maps wkrótce zyska nowe funkcje. Amerykański gigant zapowiada szereg zmian, które zaczną być wprowadzone przy okazji najbliższej aktualizacji i kolejnych. Pierwsza jest zaś spodziewana w ciągu najbliższych tygodni. Bardzo możliwe, że pojawi się jeszcze w tym roku.

Co zmieni się w Google Maps w telefonach z Android i Apple iPhone? Klikając w dużą niebieską kropkę na mapie zyskamy dostęp do rozszerzonych funkcji związanych z naszym aktualnym położeniem. Obecnie pojawia się kilka opcji. Wśród nich udostępnianie lokalizacji, zapisanie koordynatów (oraz specjalny kod), lista miejsc w pobliżu, czy edycja informacji o wskazanym położeniu (zawsze możemy dodać coś nowego). Po aktualizacji pojawią się także o ustawieniu historii lokalizacji i zgodzie na dostęp do gromadzenia danych. Łatwiej będzie szybko przejść do praktycznej funkcji osi czasu (historia naszej aktywności i mobilności). Innymi słowy, upewnisz się, czy to gdzie i kiedy się przemieszczasz będzie zapisane w pamięci.

Google Maps i oś czasu. Historia już nie w chmurze, a w telefonie

Dane archiwalne i tzw. oś czasu przydadzą się, nie tylko by sprawdzić, gdzie byliśmy danego dnia. Google Maps pokaże także całą naszą historię odwiedzin danego miejsca (nie tylko daty, ale i czas, jaki spędziliśmy we wskazanej lokalizacji). W praktyce zatem np. nasz ulubiony sklep spożywczy (w którym robimy codzienne zakupy) znacząco wypełni nasz rejestr. I to rejestr w pamięci telefonu (opcjonalnie także w chmurze). Ale czy zaśmieci? Na szczęście nie.

Jeśli zdecydujesz się na automatyczne zapisywanie historii lokalizacji (funkcja jest standardowo wyłączona i użytkownik musi ją aktywować), to będzie ona usuwana po określonym czasie. Gdy nie zmienisz ustawień dane znikną już po 3 miesiącach (wcześniej było 18 miesięcy). Google zapowiada, że aktualizacja historii naszej aktywności będzie stopniowo udostępniana w przyszłym roku. Zmiany obejmą sprzęt z Android oraz iOS.

Czy to istotne zmiany? Nie, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę wcześniejsze usprawnienia Google Maps, które zmienia się z prostej nawigacji w wielofunkcyjny kombajn. Oby kolejne modyfikacje nie wpłynęły na szybkość pracy jak i wygodę obsługi. Oby.