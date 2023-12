Bez odpowiedniej aplikacji ani rusz. To już obecnie standard w branży motoryzacyjnej. Gdy kupujesz nowe lub względnie młode używane auto warto od razu sprawdzić, czy nie ma odpowiedniego programu do zdalnego kontrolowania pojazdu. A o takie aplikacje obecnie nietrudno. Własne programy ma niemal każdy producent aut obecny na polskim rynku.

Jak znaleźć w sklepie Apple czy Google odpowiedni program? To akurat nietrudne, gdyż większość firm stosuje proste nazewnictwo: marka + connect (np. KIA Connect, SuzukiConnect) lub my + dana marka (np. MyBMW, MyOpel). W przypadku Mazdy to po prostu MyMazda.

Aplikacja MyMazda w wersji iOS Tomasz Okurowski

Jak rozpocząć pracę z programem? Jak już zainstalujesz to załóż i zarejestruj konto użytkownika (wszystko można wykonać online). Dopiero wówczas możesz przypisać samochód do własnego konta. To również jest proste, gdyż wystarczy zeskanować numer VIN pojazdu (co nie zawsze dobrze działało w przypadku mojego telefonu, gdy skierowałem obiektyw telefonu na naklejkę na słupku Mazdy MX-30 R-EV) lub wpisać ręcznie. Cała procedura trwała tak krótko, że w ciągu zaledwie kilku minut aktywowałem program i przypisałem testowe auto do swojego konta.

Do czego przyda się aplikacja MyMazda? Lista funkcji jest funkcji jest całkiem spora. Oto kluczowe.

aktualna lokalizacja zaparkowanego samochodu

zdalne blokowanie zamków

kontrola stanu naładowania akumulatora

zasięg samochodu

przebieg

ciśnienie w każdym z czterech kół

zamknięcie bagażnika, maski, drzwi i ryglowania

poziom oleju

przebieg do przeglądu

elektroniczna książka serwisowa

wyszukiwarka ładowarek i stacji paliw

Aplikacja MyMazda w wersji iOS Tomasz Okurowski

Nawigację w samochodzie można zdalnie zaprogramować z domu. MyMazda Tomasz Okurowski

Jak to wszystko działa? Program sprawdziłem w wersji iOS, który funkcjonował bardzo stabilnie i bez żadnego zawieszania. Menu okazało się całkiem proste i intuicyjne, więc nawet początkująca osoba nie powinna mieć problemów z opanowaniem obsługi. Wystarczy kilka czy kilkanaście minut, by oswoić się z interfejsem.

Aplikacja MyMazda w wersji iOS Tomasz Okurowski

Gdzie zostawiłem auto? Nie zapomnisz tak łatwo

Nie zabrakło ciekawych rozwiązań. Chcesz sprawdzić, gdzie pozostawiłeś auto? Wystarczy dłużej przytrzymać ikonę pojazdu. Jak zablokować zamki w drzwiach? Wystarczy dłużej przytrzymać ikonę kłódki. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Zapewne po to, by uniknąć przypadkowej aktywacji nowej funkcji.

Równie łatwo sprawdza się aktualny status pojazdu (wystarczy przesunąć menu w dół), czyli informacje o poziomie naładowania akumulatora czy zasięgu. Dziwi przy tym, że informacje odświeżane były znacznie wolniej niż np. lokalizacja czy blokowanie zamków. Przy dobrym połączeniu z internetem odnajdywałem auto w ciągu kilku sekund. Na dane o energii zgromadzonej w baterii zwykle czekałem ok. 20-30 s. To nie był długi czas oczekiwania, ale nieco irytowało w porównaniu z tym, że inne funkcje działały szybciej.

Aplikacja MyMazda w wersji iOS Tomasz Okurowski

Aplikację MyMazda doceniłem za sprawne działanie zakładki serwis. A w niej znajduje się nie tylko harmonogram przeglądów (data wizyty w serwisie i szacowany przebieg), ale także elektroniczna książka serwisowa. To dobry pomysł, by mieć łatwy i szybki dostęp do dokumentacji serwisowej (oraz instrukcji obsługi). Przyda się nie tylko na co dzień, ale przede wszystkim także później przy odsprzedaży samochodu.

Aplikacja MyMazda w wersji iOS Tomasz Okurowski

Jedno rozwiązanie mnie zaskoczyło. Jedną z funkcji aplikacji MyMazda jest przesyłanie celu z telefonu do pokładowej nawigacji oraz przekierowanie do nawigacji w smartfonie. Dziwię się, że w przypadku iOS następowało za każdym razem przekierowanie do natywnej nawigacji Apple Maps. Szkoda, że zabrakło wyboru innych nawigacji (choćby przynajmniej tych popularnych w wielu krajach świata jak Google Maps czy Waze). Nie jest to duży problem, ale większy wybór byłby mile widziany.