To polska alternatywa dla Map Google. Kierowcy oceniają ją na 4,3 gwiazdki

Więcej ciekawostek dotyczących aplikacji dla kierowców znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Cudze chwalicie, swojego nie znacie? A właśnie, że znamy. Bo choć to Mapy Google są najpopularniejszym programem nawigacyjnym w Polsce, blisko 4 mln osób korzysta z map opracowanych przez Targeo. A to właśnie one stały się podstawą do budowy Automapy. Automapy, która cały czas jest obecna, cały czas się rozwija i cały czas cieszy się dobrymi opiniami kierowców.

Automapa jeszcze kilka lat temu była prawdziwą legendą! A wszystko za sprawą faktu, że kierowcę mógł prowadzić głos Krzysztofa Hołowczyca lub np. Czesia z serialu animowanego "Włatcy móch".

Zobacz wideo Czeska policja schwytała złodziei samochodowych. Przywozili pojazdy m.in. do Polski

Automapa jest świetnie oceniana przez kierowców. Kilka ciekawostek

Na pięć możliwych gwiazdek w sklepie Google Play, Automapa może się pochwalić notą na poziomie 4,3. To wyśmienity wynik, który powstał na podstawie 25,7 tys. opinii zapisanych w systemie przez użytkowników. Dla porównania nota w przypadku Map Google to już tylko 4,0. Z czego wynika tak pozytywna ocena? Kluczowym czynnikiem jest chyba dokładność. Targeo, a więc dostawca mapy Polski, korzysta z jednego z największych i najbardziej precyzyjnych zasobów danych geograficznych. To zdaniem operatora aplikacji oznacza pokrycie dla 100 proc. dróg i adresów w kraju.

Masz dość Google Maps? Oto jak się jeździ z płatną konkurencją. Test NaviExpert

Nawigując z Automapą, kierowca dotrze nie tylko pod wskazany adres drogą utwardzoną, ale również techniczną czy leśną. Powiem więcej, w bazie znajdują się nawet lokalne i zwyczajowe nazwy miejsc i obszarów.

Automapa oferuje różne tryby tras. Jest np. trasa terenowa dla posiadaczy samochodów z napędem 4x4.

Automapa stale analizuje sytuację drogową. Doskonale wie, gdzie pojawiają się korki, które fragmenty tras zostały zamknięte z uwagi na remonty, a na których przygotowano objazdy.

Zdaniem operatora dokładność Automapy jest na tyle duża, że korzystają z niej jednostki ratujące życie, a w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, karetki pogotowia, Straż Pożarna i Policja.

Podczas nawigowania Automapa wskazuje pas ruchu, który kierowca powinien zająć, ograniczenie prędkości, prędkość pojazdu czy sygnalizację świetlną. Aplikacja jest kompatybilna z systemami AndroidAuto i Car Play.

Automapa działa w trybie offline. Tak, ostrzega też przed policją!

Bardzo ważne w przypadku Automapy jest to, że działa całkowicie offline. Offline można zarówno planować trasę, jak i dotrzeć do miejsca docelowego. Być może bez zasięgu kierowca nie będzie mógł korzystać np. z informacji o ruchu czy patrolach policji, ale aplikacja "nie zgubi się" po drodze. Precyzyjnie zaprowadzi kierującego pod wskazany adres.

Pewnie w tym punkcie pomyślicie sobie, że Automapa być może jest dobra, ale nie ma jeszcze jednej funkcji. Mowa o ostrzeganiu przed kontrolami prędkości. Błąd! Ma tę funkcję i to podwójnie. Po pierwsze użytkownik aplikacji może skorzystać z opcji AutoRadar podczas nawigowania. Ta wskaże fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i patrole policji. Po drugie Automapa stworzyła dodatkową aplikację w postaci AutoCB. Za jej sprawą kierowcy mogą się komunikować ze sobą na zasadzie identycznej, jak w przypadku radia CB. Mają do dyspozycji zarówno kanał ogólny, jak i mogą tworzyć prywatne. W efekcie pytanie "Mobilki jak dróżka?" nadal jest aktualne.

Ile kosztuje korzystanie z Automapy?

Automapa jest aplikacją płatną. To prawda. 29 zł miesięcznie za Europę i 13,99 zł miesięcznie za Polskę? Kwota jej używania okazuje się zatem spora. Można ją jednak znacząco obniżyć. A wszystko za sprawą wyboru subskrypcji nie miesięcznej, a rocznej. 12-miesięczny abonament kosztuje bowiem 99 zł w przypadku Europy i 69,99 zł w przypadku samej Polski. Kwota jest płatna z góry. Jej podzielenie sprawia, że miesięczne korzystanie z aplikacji będzie kosztować kierowcę odpowiednio 8,25 zł lub 5,83 zł. I ta suma brzmi zdecydowanie bardziej rozsądnie. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS czy Windows.