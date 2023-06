Najpopularniejszy drogowy ostrzegacz inwestuje w nowy kanał. Zgadnij jaki

Z czym zwykle kojarzy się aplikacja Yanosik? Dla kierowców to drogowy ostrzegacz, który służy do wzajemnej komunikacji o zagrożeniach drogowych. A jakie to zagrożenia? Wypadki, korki czy uszkodzone pojazdy pozostawione przy drodze. Naturalnie Yanosik ostrzega także o policyjnych kontrolach, fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości. Trudno przy tym zaprzeczyć, że to funkcje utożsamiane z antyradarem i ochroną przed mandatami utorowały Yanosikowi drogę do lidera na polskim rynku (poza Polską zdecydowanie rządzi Waze opracowany w Izraelu i wykupiony przez Google).

REKLAMA

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce

Twórcy Yanosika od dawna szukali pomysłów na poszerzenie firmowego portfolio. Stąd pomysły na ubezpieczenia komunikacyjne powiązane z analizą stylu jazdy, serwis ogłoszeniowy aut używanych czy przewodnik po warsztatach samochodowych. Na tym nie koniec. Nową inwestycją twórców Yanosika stała się platforma radiowa. Innymi słowy, Yanosik uruchomił własne internetowe radio.

Suszarki, krokodyle i odcinkowy pomiar prędkości

Pomysłodawcy przekonują, że to nie będzie kolejna stacja radiowa w eterze. Czym zatem odróżni się od innych rozgłośni? Adam Tychmanowicz, twórca Yanosika wyjaśnił — Radio Yanosik powstało z tego samego powodu, co znana nam wszystkim aplikacja Yanosik — aby nieść pomoc kierowcom. Aplikacja ostrzega kierowców o różnych zagrożeniach na drodze, natomiast radio Yanosik, które jest dostępne w aplikacji, umila podróż, przekazuje wiedzę oraz ciekawostki z zakresu motoryzacji i również informuje o najważniejszych zdarzeniach drogowych.

Yanosik GTm test. Jak się jeździ z drogowym ostrzegaczem?

Jak słuchać nowej rozgłośni? Wystarczy skorzystać z aplikacji Yanosik w telefonie. Skrót do stacji znajduje się w głównym menu programu (ikona trójkąta). Rozgłośnia dostępna jest także poprzez przeglądarkę internetową, co oznacza, że można jej słuchać nie tylko w aucie, ale także podczas podróży innym środkiem transportu czy w domu.

Test odnowionej aplikacji Yanosik w Apple CarPlay Tomasz Okurowski

Pragniemy, aby aplikacja Yanosik wraz z radiem Yanosik sprawiła, że kierowcy i pasażerowie dotrą do celu bezpiecznie oraz w przyjemnej atmosferze. Od strony muzycznej słuchacze mogą się spodziewać, że zaserwujemy zarówno współczesne przeboje, jak i największe hity z lat 90-tych. Nie zabraknie także autorskich audycji z rockowym pazurem. Poza muzyką prowadzący zabiorą kierowców w podróż po świecie motoryzacji, będą przekazywać aktualne porady związane z przepisami czy dbaniem o pojazd. Ciekawym i świeżym pomysłem na rynku jest wprowadzenie audycji naszych felietonistów, którzy będą opowiadać o bezpieczeństwie, nowościach technologicznych, sporcie, wyprawach i bieżących wydarzeniach. Poza tym wszystkim, w radiu Yanosik każdy słuchacz będzie mógł głosować na swoje ulubione utwory, co spowoduje, że trafią na specjalną TOP listę "Najlepsza 20" i będą puszczane w radiu znacznie częściej – dodał Tychmanowicz.

Okazuje się, że określenie platforma nie jest na wyrost. Przewidziano bowiem możliwość łatwego przekazywania komunikatów drogowych do innych słuchaczy. Powiadomienia trafią na antenę (prowadzący audycję odczytają treść przesłanych wiadomości). Innymi słowy, funkcja drogowego ostrzegania pozostanie po staremu.