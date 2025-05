Alpine otwiera najnowocześniejszy salon w Europie. To nowy motopunkt na mapie Warszawy

Gdzie powstał najnowocześniejszy salon Alpine w Europie? W Warszawie na ul. Wirażowej 21. Wszyscy fani luksusowych marek dobrze znają ten adres. To właśnie tam od lat funkcjonuje salon Ferrari. Obok francuskiej marki funkcjonować będzie również przedstawicielstwo Pagani, jachtów Rival i producenta audio Bang & Olufsen. To nowy sposób ekspozycji, pod marką La Squadra.

Na otwarciu salonu projekt La Squadry i Zagato

Otwarcie salonu Alpine (a przy okazji Pagani, Singera i Rival) odbyła się z dużą pompą. Specjalnie na tę okazję przywieziono najbardziej ekstremalne odmiany modelu A110 w tym R Le Mans czy Ravage Groupe 4, a także A290, czyli najnowszy model w ofercie marki. Jednak odwiedzających witał AGTZ Twin Tail, czy wspólny projekt La Squadry i Zagato.

Alpine Centre Warszawa, bo tak się nazywa najnowszy salon, posiada dedykowaną przestrzeń ekspozycyjną o powierzchni 276 m². Przestrzeń marki znajduje się w prawym, tylnym rogu salonu. Dokładnie po przekątnej znajduje się Pagani.

Co znajdziemy w Alpine Centre Warszawa?

W nowym salonie Alpine będzie można znaleźć modele, które są dostępne w ofercie, w tym Alpine A110 oraz elektryczne A290. Wprowadzone zostaną również modele kolekcjonerskie oraz zapewniono przestrzeń serwisową z kompleksową obsługą posprzedażową. Klienci będą mogli również przetestować auta, a także zapoznać się z ofertą około samochodową, w tym odzieży oraz akcesoriów stanowiących przedłużenie kontaktu z Alpine na co dzień.

Jak zapewnia marka, otwarcie Alpine Centre Warszawa to ważny krok w rozwoju marki Alpine w Polsce. Ma to też świadczyć o rosnącym potencjale marki na naszym rynku. Czas pokaże, czy zapewnienia ze strony Renault, które jest właścicielem marki Alpine oraz Grupy Pietrzak znajdzie pokrycie w ilości sprzedanych egzemplarzy. Salon robi wrażenie, a zatem Alpine wreszcie zaczyna zajmować miejsce adekwatne do swojej pozycji.