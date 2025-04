Tesla chce postawić ładowarki przy trasach szybkiego ruchu w całej Polsce. Umowa na 20 lat

Przetarg na dzierżawę miejsc pod budowę i obsługę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w którym zostały złożone oferty, dotyczył aż 31 punktów MOP. Chodzi dokładnie o lokalizacje w ciągu autostrad A1, A2, A4 i dróg ekspresowych S3, S7, S8, S17, S19 i S61.

GDDKiA oceni nadesłane oferty

Oferty w przetargu złożyło siedem podmiotów. Pięć z nich chce wybudować szybkie stacje ładowania na wszystkich 31 MOP-ach. Taką ofertę złożyły firmy Fastned, Ekoen, Greenway Polska oraz konsorcja Tesla Poland i Tesla Germany oraz Brand Rock i Plus International. Ponadto konsorcjum Allego Poland i Allego, a także firma Tauron Nowe Technologie złożyły oferty na wybrane przez siebie MOP-y. Umowy zostaną zawarte na 20 lat.

Kryterium oceny ofert w przetargu obejmuje czynsz podstawowy (50 proc.) – stawka za 1 m2 powierzchni dzierżawy pod stację ładowania proponowana przez oferenta, który minimalnie mógł zaproponować 1 zł za m2, a także czynsz od przychodu (50 proc.) – stawka w procentach od przychodu (ze stacji ładowania) proponowana przez oferenta. Nie było minimalnego poziomu określonego dla stawki.

W ramach umowy dzierżawca będzie miał obowiązek wybudować i obsługiwać stacje ładowania dla samochodów osobowych i ciężarowych. Dla tych pierwszych to cztery miejsca (cztery punkty) o docelowej, łącznej mocy 600 kW, w tym min. dwa punkty o mocy min. 150 kW. Dla pojazdów ciężarowych docelowa, minimalna łączna moc to 3600 kW, w tym dwa punkty ładowania o mocy min. 350 kW. Wyjątkiem będzie MOP Zbójecka Góra na S7, gdzie docelowa, minimalna łączna moc ładowania to 1500 kW (w tym jeden punkt ładowania o min. mocy 350 kW).

W tych lokalizacjach zostaną uruchomione szybkie ładowarki

A1 – Starcza Wschód i Zachód, Gorzelanka Wschód i Zachód, Wierzchowisko Wschód i Zachód (wszystkie w woj. śląskim),

A2 – Ciosny Północ i Południe (woj. łódzkie),

A4 – Krajków Północ (woj. dolnośląskie), Prószków (woj. opolskie), Paszczyna Południe, Chotyniec, Hruszowice (trzy w woj. podkarpackim),

S3 – Lisiny Wschód i Zachód (woj. lubuskie), Przybiernów Wschód i Zachód (woj. zachodniopomorskie),

S7 – Zbójecka Góra (woj. małopolskie), Pepłowo Wschód i Zachód (woj. mazowieckie),

S8 – Ochędzyn i Niwiska (woj. łódzkie),

S17 – Niwa Babicka (woj. lubelskie),

S19 – Kamień Wschód i Zachód (woj. podkarpackie), Janów Lubelski Wschód i Zachód (woj. lubelskie),

S61 – Górki Wschód i Zachód (woj. podlaskie), Niekrasy Wschód i Zachód (woj. warmińsko-mazurskie).

Nowe ładowarki do końca 2025 roku

GDDKiA dodatkowo podaje, że na siedmiu MOP-ach wyposażonych w stacje paliw tradycyjnych i gastronomię, do końca 2025 roku zostaną uruchomione ładowarki dla pojazdów osobowych o łącznej mocy co najmniej 300 kW. Będą to lokalizacje:

A2 – Ostrów Kania Północ i Południe (woj. mazowieckie),

S6 – Kamień Północ i Południe (woj. pomorskie),

S19 – Obroki Wschód i Zachód (woj. lubelskie),

S17 – Pilawa (woj. mazowieckie).