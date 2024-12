Stellantis wzmacnia współpracę z Chińczykami. Nowe ważne partnerstwo

Stellantis i CATL osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnej inwestycji sięgającej do 4,1 miliarda euro. Firmy tworząc spółkę joint venture o równych udziałach (50:50), wybudują europejską fabrykę akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) w Saragossie w Hiszpanii. Zakład zaprojektowany jako całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, będzie powstawać w kilku etapach, a plany inwestycyjne obejmują różne fazy rozwoju.

REKLAMA

Zobacz wideo

Fabryka ma ruszyć za niecałe dwa lata

Jak poinformował Stellantis, produkcja akumulatorów ma rozpocząć się przed końcem 2026 roku, a fabryka może osiągnąć do 50 GWh pojemności, w zależności od rozwoju rynku energii elektrycznej w Europie oraz dalszego wsparcia ze strony władz Hiszpanii i Unii Europejskiej. Akumulatory będą trafiać do samochodów elektrycznych - crossoverów i SUV-ów z segmentów B i C o średnim zasięgu.

W listopadzie 2023 roku Stellantis i CATL podpisały niewiążące porozumienie (MOU) dotyczące lokalnych dostaw ogniw i modułów akumulatorowych LFP do produkcji pojazdów elektrycznych w Europie oraz nawiązały długoterminową współpracę w dwóch strategicznych obszarach: opracowanie kierunku rozwoju technologii mającej na celu wspieranie najnowocześniejszych pojazdów elektrycznych Stellantis oraz identyfikacja możliwości dalszego wzmacniania łańcucha wartości akumulatorów.

Stellantis i CATL zainwestują do 4,1 miliarda euro w spółkę joint venture na rzecz budowy fabryki akumulatorów w Hiszpanii Fot. Stellantis

CALT w Europie

CATL już produkuje swoje akumulatory w Europie w zakładach w Niemczech i na Węgrzech. Hiszpański zakład zwiększy zdolności produkcyjne chińskiego przedsiębiorstwa w zakresie wspierania celów klimatycznych klientów, potwierdzając swoje zaangażowanie w promowanie mobilności elektrycznej i transformacji energetycznej w Europie i na rynku globalnym.

Zgodnie ze swoim planem strategicznym Dare Forward 2030, Stellantis zobowiązuje się do wprowadzenia bardziej przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych, wykorzystując strategię podwójnej chemii akumulatorów. Stellantis stosuje podejście oparte na dwóch technologiach: litowo-jonowo-niklowo-manganowo-kobaltowej (NMC) i litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP)