Tak się wraca do diesla w Polsce. Kolejarze kupią spalinowe pojazdy. Skorzystają z nich mieszkańcy Mazowsza

Diesel ma się dobrze. Wbrew pozorom to wciąż najlepsze źródło napędu w transporcie drogowym. Szczególnie w ciężarówkach podróżujących na długich dystansach nie ma mocnych na silniki zasilane olejem napędowym. Diesel wciąż jest ceniony przez kolejarzy. I to nie tylko choćby na stacjach rozrządowych, na których trzeba mierzyć się z dużymi potokami wagonów towarowych. Okazuje się, że nawet w transporcie pasażerskim trudno o lepszą alternatywę. Także w 2024 r.

Inwestycje w pociągi spalinowe realizują w tym roku Koleje Mazowieckie (KM) oraz Koleje Dolnośląskie (nawet 7 używanych składów). Obecnie trwa procedura zakupowa na dostawę sześciu fabrycznie nowych spalinowych zespołów trakcyjnych (ZST) dla Mazowsza. Innymi słowy, KM szuka następców wysłużonych pociągów obsługujących połączenia pasażerskie na liniach pozbawionych sieci trakcyjnej. Kolejarze czekają na oferty jeszcze przez kilkanaście dni. Publiczne otwarcie ofert zaplanowano na 18 listopada 2024 r.

Roczny przebieg to 180 tys. km

Czego oczekują Koleje Mazowieckie? Przewoźnik planuje zakup dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. W praktyce to relatywnie niewielkie bezprzedziałowe pociągi pasażerskie o planowanym przebiegu do 180 tys. km rocznie. Pomieszczą co najmniej 100 miejsc siedzących (wszystkie w klasie 2) i kolejne min. 100 miejsc stojących. Przewidziano także dwa stanowiska dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Prócz tego min. 6 uchylnych miejsc siedzących, przestrzeń dla min. 5 rowerów, toaleta z przewijakiem dla niemowląt, klimatyzacja z dodatkowymi grzejnikami lub ogrzewaniem przypodłogowym, porty USB, infrastruktura dla bezprzewodowego dostępu do internetu, automatyczny defibrylator AED i podłoga poprowadzona na tej samej wysokości we wszystkich strefach wejściowych.

Znane są także parametry układu napędowego. Wymagane minimum to dwa silniki przystosowane do spalania biodiesla HVO i spełniające normę emisji spalin Stage V. Minimalna moc powinna wystarczyć do jazdy w trybie awaryjnym (pracuje tylko jeden silnik) z prędkością do 80 km/h. Prędkość eksploatacyjna nie powinna zaś być niższa niż 120 km/h. Pociągi powinny być wyposażone w zbiorniki o takiej pojemności, by przejechać co najmniej 1000 km.

Gdzie zobaczymy nowe pociągi spalinowe? Według danych serwisu sektorkolejowy.pl składy zostaną skierowane na linie do połączeń regionalnych.