Tak źle jeszcze nie było w ponad 80-letniej historii Volkswagena i jego zakładów w najważniejszej macierzystej lokalizacji. Jeszcze pod koniec tegorocznych letnich wakacji alarmowano, że koncern planuje zamknięcie dwóch fabryk. A to oznaczało zwolnienie z pracy nawet kilkanaście tysięcy zatrudnionych. Związkowcy zapowiedzieli ostrą walkę i złożyli pierwsze propozycje ochrony miejsc pracy (m.in. skrócenie czasu pracy, by uniknąć redukcji etatów). Obie strony (zarząd i przedstawiciele rad zakładowych) rozpoczęły negocjacje, które wciąż trwają.

Okazuje się, że sytuacja jest jeszcze gorsza niż przypuszczano. W poniedziałek 28 października 2024 r. przedstawiciele rady zakładowej przekazali nowe informacje po zakończeniu kolejnej tury negocjacji. Daniela Cavallo, szefowa rady zakładowej Volkswagena stwierdziła, że plany obejmują znacznie większe cięcia niż pierwotnie zapowiadane. Okazuje się, że rozważane jest zamknięcie nie dwóch a co najmniej trzech zakładów produkcyjnych na terenie Niemiec. Trudno o bardziej wymowny komentarz. „Nikt nie jest bezpieczny" – stwierdziła Cavallo.

A które zakłady zostaną przeznaczone do likwidacji? Niemiecki Spiegel wskazuje na Osnabruck (Porsche Cayman i Boxster oraz Volkswagen T-Roc Cabrio), który stracił wyczekiwane zamówienie od Porsche, na produkcję kolejnego modelu samochodu. Wcześniej wspominano także o Dreźnie (elektryczny Volkswagen ID.3) czy fabryce podzespołów dostarczanych bezpośrednio na linię produkcyjną samochodów.

Nie dwie a trzy fabryki do zamknięcia. Pensja o 10 proc. mniejsza

Cavallo alarmuje, że nie skończy się tylko na likwidacji co najmniej trzech fabryk. Władze Volkswagena planują zmniejszenie zatrudnienia we wszystkich pozostałych fabrykach na terenie Niemiec (grupowe zwolnienia mogą zacząć się już w połowie 2025 r.). Wspomniała także o ograniczeniu gamy produktów i linii montażowych, liczby wyprodukowanych samochodów i zmiany w organizacji pracy. Ci, którzy zachowają pracę otrzymają niższe wynagrodzenie. Pensje mogą zostać obniżone o ok. 10 proc. a premie i dodatki wycofane. Według dziennika Handelsblatt to część nowego planu oszczędnościowego. Volkswagen planuje zmniejszyć koszt o ok. 4 mld euro.

Otwartą kwestią pozostaje, ile osób straci pracę. Według danych Handelsblatt tylko w samych Niemczech Volkswagen zatrudnia ok. 120 tys. osób i korzysta z dziesięciu zakładów. Zamknięcie trzech fabryk to utrata pracy dla kilkudziesięciu tysięcy osób. A to nie wszystko. Mniejsza produkcja to także poważna redukcja zamówień u poddostawców z wielu krajów. Nie jest tajemnicą, że na liście znajduje się także wiele firm produkujących w Polsce.