Pracownicy Stellantis złożyli pozew przeciwko... swojej firmie

Związek oskarża Stellantis o odmowę udostępnienia informacji dotyczących przyszłych planów produktowych, co zdaniem UAW jest niezgodne z umową zawartą w 2023 roku – podaje Reuters. Dodatkowo, kilka lokalnych oddziałów UAW złożyło skargi dotyczące rzekomych prób przeniesienia produkcji modelu Dodge Durango poza granice Stanów Zjednoczonych. Stellantis na razie nie otrzymało oficjalnego zgłoszenia i zapowiedziało, że przyjrzy się zarzutom po jego otrzymaniu. Firma podkreśla jednak, że nie naruszyła swoich zobowiązań inwestycyjnych wynikających z kontraktu z 2023 roku.

REKLAMA

"Podobnie jak wszyscy nasi konkurenci, Stellantis stara się odpowiedzialnie zarządzać wprowadzaniem nowych pojazdów na rynek, mając na uwadze konkurencyjność i przyszłą stabilność oraz rozwój firmy. Nasze plany zostaną przekazane UAW we właściwym czasie" - powiedział rzecznik firmy, cytowany przez Reuters.

Prezydent UAW, Shawn Fain, publicznie oskarża dyrektora generalnego Stellantis, Carlosa Tavaresa, o "złe zarządzanie" firmą, co przyczyniło się do spadku sprzedaży, zysków, a także zwolnień i ograniczeń produkcyjnych, które dotknęły członków związku. "Jako zjednoczony UAW zamierzamy egzekwować naszą umowę i zmusić Stellantis do dotrzymania obietnic" - powiedział Fain w oświadczeniu.

Jednym z głównych punktów spornych jest opóźnienie inwestycji wartej miliard dolarów w nową fabrykę akumulatorów i zakład w Belvidere w stanie Illinois, co zdaniem UAW jest kolejnym przykładem łamania umowy przez Stellantis. Związek zapowiedział już w sierpniu, że jest gotowy do rozpoczęcia ogólnokrajowego strajku, jeśli problemy te nie zostaną rozwiązane.

Przypomnijmy, że rok temu UAW przeprowadził pierwszy w swojej historii strajk przeciwko wszystkim trzem głównym producentom samochodów: Stellantis, Ford i General Motors. Po sześciu tygodniach walki związek wywalczył rekordowe porozumienia, w tym wzrost płac o 25 proc. oraz powrót mechanizmu dostosowywania wynagrodzeń do inflacji.

Zobacz wideo

Od tego czasu Stellantis zredukował liczbę pracowników, co wzbudziło oburzenie wśród przedstawicieli związkowych, którzy oskarżają firmę o niewywiązywanie się z zobowiązań. Prezydent UAW, Shawn Fain, ma we wtorek wieczorem wygłosić przemówienie do członków związku, aby omówić dalsze kroki w sporze.

Jak podaje Reuters, Stellantis w ostatnich tygodniach spotkał się również z krytyką ze strony swoich dealerów i akcjonariuszy, którzy wyrazili zaniepokojenie rosnącymi zapasami oraz spadającą sprzedażą.

Źródło: Reuters