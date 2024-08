Tesla w 2023 r. święciła triumfy w Europie. Model Y stał się najchętniej kupowanym samochodem. Tym samym pobił takich tuzów rynku, jak spalinowe Sandero, T-Roc, Clio czy 208. O ile w styczniu w siedzibie amerykańskiej marki mogły wystrzelić szampany, o tyle dziś powodów do optymizmu jest mniej.

Tesla Model Y nie jest już najpopularniejsza w Europie. Wracają spalinowce

W lipcu 2024 r., według danych instytutu Jato Dynamics, Tesla Model Y zamieniła pierwszą lokatę z 2023 r. na... 24. Ledwo zmieściła się w zestawieniu. Powiem więcej, to dziś nadal najchętniej kupowana Tesla. A to oznacza poważne tąpnięcie sprzedaży. Spadek zainteresowania ze strony kierowców jest oszacowany na jakieś 16 proc.

Ogólne wyniki sprzedaży nowych samochodów w Europie są bezlitosne. Na pierwsze trzy miejsca wróciły modele spalinowe. Liderem była Dacia Sandero. Wygenerowała tylko w lipcu 2024 r. wzrost zbytu o 34 proc. Zaraz za rumuńskim hatchbackiem uplasował się Volkswagen T-Roc i Toyota Yaris Cross. Yaris Cross wygenerował z kolei skok sprzedaży na poziomie aż 47 proc. Może zatem Tesla dobrze poradziła sobie w segmencie elektryków? No właśnie tu również przegrała.

Tesla zdetronizowana w Europie i to przez kogo! Fot. JATO Dynamics

Tesla przegrała w Europie z BMW. A po piętach depcze jej Volkswagen

W lipcu 2024 r. Tesla sprzedała w Europie 14 561 pojazdów. Tym samym została wyprzedzona przez BMW, które zbyło w tym czasie 14 869 elektryków. Taki wynik gwarantuje bawarskiemu producentowi skok sprzedaży aż o 35 proc. Hitami sprzedaży okazało się iX1 oraz i4. A to nie koniec sensacji, bo po piętach amerykańskiej marce depcze Volkswagen. Niemiecka marka dostarczyła klientom w lipcu 12 213 aut zasilanych bateryjnie. Hitem sprzedaży w tym przypadku był przede wszystkim ID.4. Na ten model zdecydowało się 5294 klientów w Europie.

Tesla zdetronizowana w Europie i to przez kogo! Fot. JATO Dynamics

BMW się cieszy, a Musk płacze? Prawda jest taka, że wszystkie marki nie mają powodów do optymizmu. Bo choć w samym lipcu 2024 r. w Europie sprzedały się 139 244 elektryki, to ten wynik oznacza spadek o 6 proc. I trend ten może się utrzymać w dłuższej perspektywie. Powód? To efekt działania trzech czynników. Pierwszym jest duży spadek wartości modeli BEV i niepewność na rynku aut bateryjnych. Drugim likwidowanie dopłat i preferencji podatkowych przez kolejne kraje. Trzecim spadek sprzedaży na kluczowych rynkach. Dla przykładu w Niemczech sprzedało się o 2 proc. mniej pojazdów. Wszystkich pojazdów.