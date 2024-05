Citroen znalazł sobie nowego rywala. Nie uwierzycie, jaką markę wymienił jego szef

Sprawa zaczęła się od wypowiedzi, której Thierry Koskas udzielił podczas wywiadu dla hiszpańskiego dziennika El Espanol. Koskas, który – dodajmy dla przypomnienia – jest dyrektorem generalnym Citroena oraz wiceprezesem ds. sprzedaży i marketingu w Grupie Stellantis. W pierwszej kolejności odniósł się on do struktury konkurencji Citroena.

REKLAMA

Zobacz wideo Wypadek w tunelu. Kierowca ciężarówki nie zauważył jadącego obok citroena

Naturalnym konkurentem dla Citroena jest... Dacia!

Podczas wywiadu padły następujące słowa. "Jesteśmy marką popularną, ale nie low cost. Dacia jest naszym rywalem i nie wstydzimy się tego powiedzieć." Wypowiedź jest dość szokująca. Z prostego powodu. Dacia była do tej pory rozpatrywana w kategorii gorszych marek motoryzacyjnych. Citroen do tej pory był gościem na przyjęciu. Dacia natomiast pełniła rolę służby. Takie podejście szefa Citroena pokazuje dwie rzeczy. Mowa o tym, że:

Dacia przeszła ogromną przemianę. Była traktowana do tej pory w charakterze marki budżetowej, która nie zagraża producentom mainstreamowym. Dziś nie tylko zajmuje swoją niszę, ale za sprawą rozbudowy oferty, ale i jakości, przemieszcza się do trzonowej części rynku. Pokonała drogę taką, jak Skoda od lat 90. XX wieku.

Dacia staje się realnym rywalem. A jej udział rynkowy wygląda mocno atrakcyjnie dla pozostałych marek motoryzacyjnych.

Citroen pójdzie drogą innowacji. Chce dwukrotnie zwiększyć udział w rynku

Wyznaczenie wroga sprawia, że Citroen może wyznaczyć nowe cele. Thierry Koskas twierdzi, że musi "skupić się na innowacyjności, jakości i dostępności, a więc niskiej cenie, swoich pojazdów". Poza tym francuski producent chce mocno iść w kierunku technologii. To ona ma być główną przewagą nad konkurencją. Kolejnym punktem jest rozszerzenie gamy modelowej. I co ciekawe, nie tylko w zakresie elektryfikacji. Ważną częścią staną się bowiem napędy hybrydowe.

Cele brzmią ambitnie, ale nie tylko one. Takie same są także postawione przez Thierry`ego Koskasa założenia. Szef chciałby, aby Citroen osiągnął 5-proc. udział w rynku europejskim. W 2023 r. natomiast ten udział wynosił 2,8 proc. To oznacza prawie dwukrotny wzrost sprzedaży? To zależy. Zależy od wyników rynku. A sprzedaż samochodów rośnie. To może oznaczać, że do zwiększenia udziału konieczne jest drastyczne spotęgowanie wolumenu sprzedawanych aut. W tym punkcie rodzi się zatem ciekawość. Ciekawość tego, na ile słowa szefa Citroena są PR-ową mową, a nie ile wynikiem realnych analiz.