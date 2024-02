Dacia Logan MCV pierwszej generacji wiecznie żywa. Rumuni zakończyli produkcję dużego praktycznego kombi już 11 lat temu. Ostatnie egzemplarze z rumuńskiej fabryki w Mioveni wyjechały w 2013 r. A w Rosji? Pierwsze Logany MCV z logo Łady zjechały z taśm produkcyjnych w Togliatti w 2012 r. (w tym samym czasie Dacia prezentowała już model następnej generacji). Oferowane w Federacji Rosyjskiej jako Łada Largus szybko trafiły na listę najchętniej kupowanych samochodów. Wszystko jednak miało swój kres. Po wdrożeniu zachodnich sankcji Łada Largus zniknęła z taśm produkcyjnych. Powód? Oto jeden z kluczowych: zabrakło części.

W połowie 2023 r. udało się zgromadzić tyle komponentów by w fabryce w Togliatti złożyć ponad 600 egzemplarzy. To mało imponujący wynik, ale Rosjanie konsekwentnie realizowali nowy plan. Po zbudowaniu ostatniej partii Largusów całą linię produkcyjną zdemontowano i wywieziono do fabryki w Iżewsku, która wcześniej był odpowiedzialna za popularną Ładę Vesta. Zgodnie z nową strategią wszystkie nowsze modele Łady będą powstawać w największych zakładach w Togliattii. Iżewsk stał się natomiast centrum produkcji leciwego kombi od Dacii.

Rozruch po rosyjsku

Rozruch linii produkcyjnej w Iżewsku przebiegał bardzo powoli. Pod koniec 2023 r. udało się zmontować krótką serię eksperymentalnych egzemplarzy (wśród nich m.in. wersje elektryczne). Na kolejny powód do świętowania trzeba było czekać do lutego 2024 r. Dopiero w drugiej połowie miesiąca udało się uruchomić produkcję pilotażowej partii 80 egzemplarzy. Wszystko po to, by sprawdzić, czy załoga radzi sobie z nową linią produkcyjną a jakość jest przynajmniej na satysfakcjonującym poziomie. Ile czasu można składać 80 Ład Largus? Okazuje się, że pracownicy mają czas do maja 2024 r. Wydajność jest zatem dość skromna.

Co trafi do salonów sprzedaży? Spore, pakowne kombi (prawie 4,5 m długości) z ogromnym rozstawem osi (aż 2905 mm) i dość przestarzałym silnikiem benzynowym 1,6 l oferowanych w dwóch wersjach mocy (90 KM i 106 KM). Cena? Tego obecnie producent nie ujawnia.

Co potem? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to już w maju 2024 r. ruszy wielkoseryjna produkcja samochodu sprzed lat. Niestety Rosjanie nie zdradzają skąd pozyskano podzespoły. Niewykluczone, że pomoc znaleźli w Chinach, które od miesięcy intensywnie wspierają przemysł motoryzacyjny w Rosji i bardzo konsekwentnie zwiększają udziały w rosyjskich rynku. Przy takim tempie podboju przyszłość Łady Largus nie jest wcale tak świetlana jak mogłoby się wydawać.