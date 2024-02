Jest zysk? To jest i premia. To oczywiste nawet w koncernie Stellantis, który w ostatnich latach nie miał dobrej prasy. Firma zmagała się bowiem z kiepską sprzedażą i przymusowymi postojami w zakładach. To Stellantis zasłynął w sporach z dealerami w wielu krajach świata (także i w Polsce). W naszym kraju zostanie także zapamiętany za zamknięcie zakładów Fiat Powertrain w Bielsku-Białej (pracę straci niemal 500 osób) produkujących silniki benzynowe i wysokoprężne.

Mimo licznych problemów Stellantis wypracował spory zysk. Spory, bo liczony w miliardach euro. W firmowej kasie zostało ponad 18 mld zysku netto. Skorzystają zatem na tym m.in. pracownicy koncernu. Do podziału jest niemal 1,9 mld. euro. Nieźle.

Premia dla pracownika. Premia dla prezesa

Spory zysk wiąże się także z benefitami dla władz. Według Reutersa wynagrodzenie generalnego dyrektora znacząco wzrosło. Podwyżka sięga aż 56 proc. Innymi słowy, według wyliczeń amerykańskich analityków Carlos Tavares może się poszczycić roczną pensją w wysokości aż 39,5 mln dolarów. Rok wcześniej na konto menedżera wpłynęło zaś łącznie 23,4 mln dolarów. To więcej niż jego odpowiednika w Fordzie (Jim Farley zarobił 21 mln. dolarów), ale mniej niż w GM (Mary Barra otrzymała w 2022 r. łącznie 29 mln. dolarów).

Premia to nie wszystkie dobre wiadomości dla pracowników, którzy zachowali pracę w Stellantis (w 2023 r. redukcja stanowisk sięgnęła aż 5,2 proc.). Okazało się, że średnie wynagrodzenie w koncernie wzrosło o 9,4 proc. Przeciętna roczna pensja to 70,4 tys. euro w 2023 r. Rok wcześniej średnia stawka to 64,3 tys. euro.

Czy w Stellantis można zarabiać jeszcze więcej? To dobre pytanie. Jedno nie ulega wątpliwości. Nad podwyżkami intensywnie pracują w USA związkowcy z UAW. Jakie mają żądania? Do 2028 r. płace powinny wzrosnąć o 25 proc. Na tym nie koniec. Związkowcy walczą także o jak najszybszy wzrost wynagrodzeń o 11 proc. Z pewnością wiele osób w koncernie mocno im kibicuje (choć zapewne niekoniecznie na samym szczycie).