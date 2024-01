Sprzedaż aut w 2023 r. Toyota zmiażdżyła konkurencję, do łask wraca Skoda i Kia

Mamy już końcowe statystyki sprzedaży nowych aut w 2023 roku. Na ulicy Konstruktorskiej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Toyoty Motor Poland, zapewne wystrzeliły właśnie korki od szampanów, bo polski oddział japońskiej marki, zmiażdżył wręcz konkurentów. Blisko 91,2 tys. sprzedanych aut w roku świadczy, że Polacy (i firmy) coraz bardziej zakochani są w japońskiej marce. Potwierdza to też fakt, że aż pięć modeli Toyoty znalazło się w TOP10 sprzedaży ubiegłego roku. W porównaniu do roku 2022 polski oddział Toyoty wykręcił wynik o blisko 24 proc. lepszy, a co piąte auto sprzedane w 2023 roku miało znaczek japońskiego producenta. To musi robić wrażenie.

TOP 10 najlepiej sprzedających się aut 2023 roku

Król, a raczej królowa jest jedna i oczywiście też pochodzi ze stajni Toyoty. Jak myślicie, który model rozbił bank w 2023 roku? Ponownie liderem została Toyota Corolla. Ze statystyk sprzedaży wynika, że każdego dnia z salonów wyjeżdżało 11 sztuk tego modelu (uwzględniając tylko dni robocze). Łącznie w urzędach w 2023 roku zarejestrowano 26 858 Corolli (wzrost sprzedaży rok do roku: 25,7 proc).

Tuż za plecami japońskiego kompakta znalazła się dobra znajoma z Czech, czyli wracająca do łask Skoda Octavia z 15 800 sprzedanych aut (wzrost aż o 45 proc.). Czeszka rozdzieliła modele Toyoty, bo na trzecim miejscu znalazł się Yaris (13 456 szt. + 7,87 proc. r/r). Zresztą kolejne miejsce także należało do Toyoty, tym razem także Yarisa, ale w wersji Cross (13 405 szt.; + 48,25 proc.). To jednocześnie najchętniej kupowany model 2023 roku wśród klientów indywidualnych. Pierwszą piętkę zamyka popularny SUV Kii - Sportage (12 453 szt.; +11,43 proc.).

TOP10 najczęściej kupowanych aut osobowych w 2023 roku:

Toyota Corolla Skoda Octavia Toyota Yaris Toyota Yaris Cross Kia Sportage Hyundai Tucson Toyota C-HR Dacia Duster Toyota RAV4 Volkswagen T-Roc

Patrząc na same marki, w 2023 roku klienci kupili i zarejestrowali 91 195 aut marki Toyota. Według danych przygotowanych przez Samar na pozycji wicelidera znalazła się Skoda z 51 479 rejestracji w ubiegłym roku (wzrost o 22 proc. rok do roku), a na ostatnim miejscu podium znalazła się koreańska Kia z 36 081 sprzedanych samochodów (wzrost o 7 proc.). Czwarte miejsce należało do Volkswagena (33 924 szt., wzrost o 10 proc.), a piąte do Hyundaia (26 931 auta, spadek sprzedaży o 0,16 proc.).