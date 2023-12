Mercedes wybuduje w Polsce nową fabrykę. Inwestycja warta miliard euro da 1500 miejsc pracy

Mercedes podpisał umowę na kupno terenu pod fabrykę w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Warta ok. miliard euro (w przeliczeniu ok. 4,3 mld złotych) inwestycja ma zapewnić ok. 1500 nowych miejsc pracy. W zakładzie będą produkowane nowe elektryczne dostawczaki, które wykorzystywać będą podzespoły pochodzące z sąsiedniego, działającego od 2019 roku, zakładu Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Niemiecki producent część kwoty przeznaczonej na inwestycję włoży także w rozwój kompetencji przyszłych pracowników w dziedzinie elektromobilności. Jak czytamy w poście na facebookowym profilu WSSE "INVEST-PARK", jest to "świetna informacja dla mieszkańców Miasto Jawor i okolic, która przełoży się na wzrost atrakcyjności regionu dla wysoko kwalifikowanych kandydatów do pracy".

Fabryka Mercedesa w Jaworze. Elektryczne dostawczaki z Polski

W zakładzie mają być produkowane lekkie samochody dostawcze wykorzystujące nową platformę VAN.EA (Van Electric Architecture). Platforma podzielona jest na trzy części. Moduł przedni składa się z układu napędowego i przedniej osi. Jest on taki sam we wszystkich wariantach. Istotne dla klientów różnice pojawiają się w dwóch kolejnych modułach. Środkowy wyznacza długość pojazdu, a także rozmiar baterii, a tylny rodzaj przeniesienia napędu. Będzie bowiem dostępny w dwóch wersjach - z silnikiem elektrycznym dla wersji 4x4 oraz bez dla wariantu przednionapędowego.

Platforma VAN.EA. Fot. Mercedes-Benz



Zakład będzie niezwykle nowoczesny i jak przystało na taki, będzie neutralny emisyjnie. By się to udało, będzie on wykorzystywał odnawialne źródła energii, które pozwolą na całkowite pokrycie jego energetycznych potrzeb. Mowa o panelach fotowoltaicznych, pompach ciepła, wiatrakach, a także instalacji wykorzystującej energię geotermalną. Tak by poradzić sobie z poborem mocy w szczytowych momentach, inżynierowie przewidują także możliwość wykorzystania biogazu w małych ilościach.

W dobie elektryfikacji nowa fabryka będzie niezwykle istotna dla Mercedesa. Jak stwierdza Mathias Geisen, dyrektor Mercedes-Benz Vans - "Decyzja o wyborze Jawora to kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności. Ponadto musimy dostosować nie tylko nasze produkty, ale także cały łańcuch wartości - od zakupów przez produkcję i logistykę po sprzedaż - do wymogów przyszłości. Dlatego inwestujemy w całkowicie elektryczną platformę VAN.EA, a tym samym w transformację, mającą nam zapewnić pozycję lidera na rynku aut elektrycznych. Tym samym zabezpieczamy też długoterminowe perspektywy istniejących zakładów Mercedesa w Europie".

"Tę inwestycję można zaliczyć do najistotniejszych w historii naszej strefy. Dzięki niej Jawor na Dolnym Śląsku stanie się istotnym punktem w sieci produkcyjnej Mercedes-Benz w Europie" - mówi Piotr Wojtyczka, Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.