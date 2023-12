Volkswagen Golf nie tylko z Wolfsburga, chińskiego Foshan czy malezyjskiego Pekan. Auto trafi do salonów także z zakładów niemieckiego koncernu w Polsce. Za kilka lat doczekamy Golfa ze znaczkiem "Made in Poland". To już nie są spekulacje. Informacje o montażu w Polsce zostały oficjalnie potwierdzone.

- Już w 2027 r. ruszy montaż Volkswagena Golfa w Polsce. To bardzo dobre informacje dla Volkswagen Poznań, gdyż zabezpieczy przyszłość zakładów w średniej perspektywie – wyjaśniła w rozmowie z Moto.pl Patrycja Kasprzyk, rzeczniczka Volkswagen Poznań.

Poznańskie zakłady wspomogą fabrykę w Wolfsburgu. Golf trafi na tę samą linię produkcyjną, na której obecnie powstaje Volkswagen Caddy. Patrycja Kasprzyk wyjaśniła, że na potrzeby Golfa nastąpi tzw. integracja linii produkcyjnej (nie przewidziano dużych zmian i znaczących inwestycji). Produkcja w poznańskich zakładach odbywać się będzie w systemie MKD (Medium-Knocked-Down) obejmującym lakiernię i montaż.

Volkswagen Caddy. Fabryka w Poznaniu Volkswagen

Volkswagen Poznań. Nowa hala, gdzie będzie produkowany Caddy 5 Volkswagen Poznań



Co to oznacza? Do nadwozia polakierowanego w Polsce mogą być zatem instalowane takie komponenty jak m.in. kompletny układ napędowy, instalacja elektryczna, oświetlenie czy wyposażenie wnętrza (Volkswagen nie zdradza, jakie podzespoły będą instalowane w Golfie).

Golf z dieslem, hybrydą czy benzynowy?

Otwartą kwestią pozostaje, jakie wersje Golfa będą powstawać w polskich zakładach. Zapewne będzie to obecna generacja modelu już po modernizacji (ta oczekiwana jest w przyszłym roku). Zamaskowane testowe egzemplarze są już widywane m.in. w okolicach Wolfsburga. Przedstawiciele koncernu zapowiadają (wspominał m.in. o tym Thomas Schafer, dyrektor generalny marki Volkswagen) uproszczenie obsługi (mniej kontrowersyjnych elementów dotykowych, a więcej tradycyjnych fizycznych przycisków).

Informacja o montażu Golfa to niejedyne dobre wieści z wielkopolskich fabryk. Polskie zakłady mają także zabezpieczoną przyszłość w dalszej perspektywie. Pod koniec dekady ruszy bowiem produkcja elektrycznego Volkswagena Craftera nowej generacji we Wrześni. Auto powstaje na nowej platformie Volkswagena — Space.

Obecnie w wielkopolskich fabrykach koncernu powstają popularne auta dostawcze jak Caddy, Crafter i Transporter. Ten ostatni utrzyma się w produkcji do połowy przyszłego roku, kiedy to Volkswagen wprowadzi następcę. Za produkcję Transportera kolejnej generacji będą już odpowiedzialne tureckie zakłady Forda w ramach porozumienia obu koncernów.