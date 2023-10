Masz duży zapas kryptowalut? Możesz za nie kupić nowe Ferrari. Włosi robią ukłon w stronę inwestorów

Masz duży zapas kryptowalut? Możesz za nie kupić nowy samochód. Wybór, póki co jest dość skromny. Wśród wielu marek na rynku kryptowaluty akceptują jedynie dealerzy Ferrari (w 2021 r. krótko eksperymentowała z nimi Tesla). Włosi przekonują, że decyzja o akceptacji nowego środka płatniczego to ukłon w stronę bogatej klienteli (zależnie od modelu trzeba przygotować od ok. 200 tys. euro do ponad 2 mln euro). To oni bowiem nalegali na rozszerzenie dostępnych opcji płatności.

Według Reutersa presja była spora, gdyż wśród dotychczasowej klienteli Ferrari nie brakuje różnych inwestorów zaangażowanych w wirtualne waluty. Część z nich (szczególnie młodzi) zbudowała swoje fortuny na rynku kryptowalut. Nie zabrakło także starszej klienteli, która traktuje nowy środek płatniczy jako doskonały sposób dywersyfikacji swoich portfeli. A z oczekiwaniami klientów trzeba się liczyć. W końcu Ameryka to jeden z kluczowych rynków (tylko w ciągu pierwszego półrocza do klientów po drugiej stronie Atlantyku wysłano ponad 1,8 tys. samochodów).

Ameryka first

Jako pierwsi skorzystają nabywcy w Ameryce. Zapłacą za pośrednictwem BitPay co oznacza transakcje w kilku różnych wirtualnych walutach. Ferrari akceptuje takie środki płatnicze jak bardzo popularny bitcoin oraz eter (ETH) i USDC. Znamienne, że Włosi zabezpieczyli się na wypadek wahań kursu oraz legalności pochodzenia środków. Operator płatności natychmiast przeliczy wpłatę wirtualnej waluty na dolara. To on również będzie odpowiedzialny za weryfikację, by uniknąć zarzutów o przyjmowanie środków pochodzących z działalności przestępczej.

Akceptacja kryptowalut wkrótce zostanie wprowadzona także poza Ameryką. Na początku przyszłego roku skorzystają z niej klienci w Europie. Niewykluczone, że usługa zostanie rozszerzona także na kraje Bliskiego Wschodu i Afryki. Razem z Europą należą do kluczowych rynków (niemal połowa tegorocznych zamówień (46 proc.).

Czy za nowe Ferrari trzeba będzie zapłacić więcej w bitcoinie, eterze czy USDC? Ferrari zapewnia, że ceny w porównaniu z tradycyjnymi walutami nie ulegną zmianie. Nie przewidziano także żadnych opłat czy dopłat.