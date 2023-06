Mercedes łączy siły ze szwedzkim start-upem. Na początek 50 tys. ton stali

Nowa umowa rozszerza partnerstwo między firmami w celu zwiększenia dostaw stali, która została wyprodukowana w sposób "prawie wolny od dwutlenku węgla". Ma ona przede wszystkim zasilić fabryki położone w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze pojazdy, do których produkcji wykorzystana zostanie omawiana stal, opuszczą fabryki w 2025 roku. Jak przekazał Gunnar Güthenke, szef zaopatrzenia i jakości marki: "W oparciu o naszą początkową inwestycję w H2 Green Steel, sfinalizowaliśmy umowę na dostawę dla Europy i teraz zastanawiamy się nad ustanowieniem "zrównoważonych" dostaw stali także w Ameryce Północnej".

"Zielona stal" dla Mercedesa

W procesie produkcji tzw. "zielonej stali" wykorzystuje się wodór i energię odnawialną. Zamiast dwutlenku węgla, emitowana jest para wodna. Aktualnie produkcja stali przy wykorzystaniu standardowego pieca hutniczego, wykorzystującego węgiel koksujący, jest jednym z najbardziej "emisyjnych" procesów przemysłowych. Jak przekazują przedstawiciele stuttgarckiej marki, w trakcie produkcji tony stali w tradycyjny sposób, emituje się ponad dwie tony CO2. W przypadku procesu, jaki stosuje szwedzki start-up, całkowita emisja CO2 wynosi ok. 0,4 tony na tonę stali.

Niemiecki producent postawił sobie ambitny cel, jakim jest kompletna neutralność węglowa do 2039 roku. Bardzo prawdopodobne, że także inne marki pójdą w ślad za Mercedesem i same zaczną korzystać z "zielonej stali". H2 Green Steel została założona w 2020 roku i ma siedzibę w Sztokholmie. Swoją pierwszą fabrykę ulokowała w Boden w północnej Szwecji.

Do 2035 zerowa emisja CO2 dla nowych samochodów

Jeszcze parę tygodni temu Parlament Europejski poparł projekt Komisji Europejskiej w sprawie osiągnięcia zerowej emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych do 2035 roku. Pośrednie cele redukcji emisji do 2030 r. zostały ustalone na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla dostawczych. Aby to osiągnąć, wszystkie nowe samochody, które pojawią się na rynku UE od 2035 r., nie mogą emitować CO2. Przepisy nie dotyczą istniejących samochodów.