Honda ma nową strategię. Firma określiła, kiedy przyjdzie czas na elektryki

Honda dość ostrożnie podchodzi do tematu elektromobilności. Zmiana strategii pokazuje, że marka zdecydowanie bardziej ufa hybrydom, niż pojazdom elektrycznym. Zdaniem producenta już w tym roku pełne hybrydy (HEV) będą sprzedawać się na równi z klasycznymi "spalinówkami", a w kolejnych latach całkowicie je zdominować. Na czym jednak Japończycy skupią się najbardziej?

Honda zmienia strategię. Reorganizacja i nacisk na technologię

Pierwszy filar strategii to mocny nacisk na obniżanie kosztów, zarówno w przypadku elektryków, jak i hybryd. Japończycy chcą to osiągnąć głównie dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, z czego szczególnie istotne mają być kolejne generacje systemów jazdy półautonomicznej (ADAS). Honda stawia na rozwój oprogramowania we własnym zakresie. Pierwsze owoce tej pracy zobaczymy w 2027 roku na rynkach amerykańskim i japońskim.

Drugim, kluczowym założeniem jest gruntowna rearanżacja gamy układów napędowych, co można odczytywać jako zrezygnowanie z planowanych do tej pory nowych elektrycznych modeli. Nie tak dawno Honda zakładała, że auta elektryczne będą odpowiadać za 30 proc. globalnej sprzedaży w 2030 roku. Teraz jednak nieco obniżyła swoje przewidywania. Zrewidowane prognozy producenta mówią o popycie na poziomie zaledwie 18 proc. co — wnioskując po aktualnych trendach i tempie rozwoju szeroko pojętej elektromobilności — jest jak najbardziej prawdopodobne.

Nowe hybrydy od Hondy

Ten swoisty krok w tył w kwestii elektryków oznacza, że producent skupi się na oferowaniu hybryd nowej generacji. W 2027 roku Honda wprowadzi na rynek zupełnie nową linię modeli, które mają być zdecydowanie tańsze od oferowanych niedawno pojazdów. Koszt napędu ma spaść aż o 30 proc. w porównaniu z rokiem 2023, a sama technologia lepiej dostosowana do realnych potrzeb użytkowników. Zgodnie z planami marki do 2031 roku ma pojawić się aż 13 nowych hybrydowych modeli.

Producent szacuje, że właśnie dzięki hybrydom uda się przebić próg 3,6 miliona sprzedanych aut rocznie. Same pojazdy HEV mają trafić do klientów w liczbie 2,2 miliona. Auta z klasycznymi silnikami spalinowymi mają zejść na dalszy plan, a w przyszłości – jak pokazują wyliczenia – na każdy taki samochód przypadać będą nawet trzy elektryki. Rzecz jasna na nowe modele elektryczne przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Prawdopodobnie Honda zaprezentuje pierwsze propozycje bliżej 2031 roku.