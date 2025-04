Ford jest jednym z liderów polskiego rynku samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony. Tylko w marcu 2025 r. w naszym kraju zarejestrowanych zostało 2729 pojazdów tej marki. To oznacza, że firma z niebieskim owalem w logo zainkasowała aż 16,75 proc. ogólnej sprzedaży. Ford postanowił zatem kuć żelazo, póki gorące. Wprowadza właśnie do sprzedaży kolejny model.

Co oferuje Ford E-Transit Courier? Zasięg i możliwości transportowe

Nowością jest elektryczny Ford E-Transit Courier. Model stanie się najmniejszym elektrycznym samochodem dostawczym amerykańskiej marki w polskiej ofercie. Kluczem do sukcesu rynkowego auta może się okazać układ napędowy. Silnik Forda oferuje 136 koni mechanicznych mocy i 290 Nm momentu obrotowego. Jeżeli chodzi o zasięg, ten według wyliczenia zgodnego z procedurą WLTP wynosi nawet 293 km. Ładowanie prądem zmiennym (11 kW) zajmuje nieco ponad 5 godzin, natomiast szybkie ładowarki o mocy do 100 kW umożliwiają naładowanie baterii od 10 do 80 proc. nawet w 23 minuty.

Poza tym nie ma dobrego dostawczaka bez możliwości transportowych. Przestrzeń ładunkowa Forda E-Transit Courier ma 2,9 m3. To oznacza, że do przedziału załadunkowego bez problemu zmieszczą się dwie europalety. Maksymalna ładowność wynosi 701 kg, a dopuszczalna masa przyczepy to 750 kg. Kluczowa może się okazać także grodź przelotowa. W ten sposób E-Transit Courier daje bowiem możliwość przewożenia przedmiotów o długości do 2,6 m.

Nowy model Forda w sprzedaży. Można go mieć za 99 900 zł netto. Polacy kochają takie auta Fot. Ford

Ile kosztuje Ford E-Transit Courier w Polsce?

Cennik modelu startuje od kwoty na poziomie 99 900 zł netto. Standardowe wyposażenie pojazdu to system SYNC 4 z 12-calowym ekranem dotykowym, 12-calowe cyfrowe wskaźniki i zegary, spłaszczona kierownica, tylne światła LED, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, 16-calowe obręcze kół, kamera cofania czy czujniki parkowania z przodu i tyłu.

Pamiętajcie, że 99 900 zł to kwota bazowa. Bo osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą dostać jeszcze 30 lub 40 tys. zł dofinansowania z programu NaszEauto.

Gdyby kierowca oczekiwał nieco więcej, niż po wersji Trend, może się zdecydować na model Limited. Ten zostanie wyceniony na minimum 119 750 złotych netto. W zamian lista wyposażenia poszerzy się o 17-calowe felgi ze stopów lekkich, podgrzewaną przednią szybę, podgrzewaną kierownicę, podgrzewane przednie fotele, klimatyzację z automatyczną regulacją temperatury EATC czy bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.