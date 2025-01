Chiński samochód Leapmotor C10 to rodzinny duży SUV mierzący 4710 mm długości i 1900 mm szerokości, przy rozstawie osi wynoszącym aż 2950 mm. Konstrukcja opierająca się na opracowanej przez Leapmotor architekturze technologicznej LEAP 3.0, wykorzystuje akumulator o pojemności 69,9 kWh. Umieszczony z tyłu synchroniczny silnik elektryczny o mocy 160 kW (218 KM), pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 7,5 s. Zasięg obliczony jest na poziomie 424 km (wg WLPT). Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) wynosi 83 kW i umożliwia uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. w 30 minut. Ładowarka pokładowa prądu przemiennego ma moc 6,6 kW.

Elektryk z generatorem spalinowym

Leapmotor C10 REEV to zupełnie nowy wariant z generatorem spalinowym. Model ten zaliczył swój europejski debiut podczas targów samochodowych Brussels Motor Show 2025. Auto jest hybrydą typu plug-in wykorzystującą do napędu kół silnik elektryczny o mocy 158 kW (215 KM) i 320 Nm. Akumulator o pojemności 28,4 kWh zapewnia zasięg wynoszący 145 km (cykl WLTP). Spalinowa jednostka wspomagająca ma pojemność 1.5 litra i wpływa na znaczne wydłużenie zasięgu jazdy.

Technologia Range Extender eliminuje obawy związane z zasięgiem, łącząc napęd elektryczny z pokładowym generatorem energii elektrycznej. Producent informuje, że rozwiązanie to pozwala osiągnąć całkowity zasięg ponad 950 km, przy emisji CO2 na poziomie 10 g/km według cyklu WLTP. W C10 REEV średnie zużycie paliwa wynosi 0,4 l/100 km w trybie mieszanym, przy naładowanym do pełna akumulatorze trakcyjnym.

Leapmotor C10 na targach Brussels Motor Show 2025 Fot. Rafał Mądry

Trzy tryby ładowania

Technologia REEV oferuje trzy tryby ładowania akumulatora: ładowanie prądem stałym (DC) z sieci energetycznej, ładowanie prądem zmiennym (AC) pobieranym również z zewnętrznej sieci oraz ładowanie prądem stałym z pokładowego generatora energii elektrycznej. Generator prądu zastosowany w modelu C10 REEV umożliwia szybkie ładowanie akumulatora trakcyjnego prądem stałym (DC) z mocą nawet 65 kW, co pozwala na bieżące doładowanie baterii.

Leapmotor wciąż nieobecny w Polsce

Choć chiński Leapmotor dynamicznie rozwija się w Europie, o czym świadczy ponad 400 punktów sprzedaży w 13 krajach, marka wciąż nie jest obecna Polsce. W październiku 2024 r. Stellantis ogłosił, że wejście na polski rynek planowane jest z początkiem 2025 roku. Jeśli do tego dojdzie pojazdy Leapmotor będą oferowane za pośrednictwem wybranych dealerów marek Stellantis. Według wstępnych zapowiedzi cena podstawowej wersji elektrycznej C10 ma startować od około 160 tys. zł.

W najbliższych trzech latach, marka Leapmotor planuje uzupełnić swoją gamę o 5 nowych modeli, oprócz dostępnych już w sprzedaży modeli C10 i T03. Do końca 2025 roku, Leapmotor planuje osiągnąć liczbę 500 punktów sprzedaży w Europie.