Limitowany Rimac Nevera 15th Anniversary Edition. Cena zwala z nóg

Rimac Nevera jest najszybszym seryjnie produkowanym pojazdem elektrycznym na świecie. Dla przypomnienia, model Nevera ma akumulator o mocy 120 kWh i czterosilnikowy napęd na wszystkie koła o łącznej mocy maksymalnej 1914 KM i 2360 Nm maksymalnego momentu obrotowego. 2-osobowe auto do pierwszych 100 km/h przyspiesza w czasie poniżej 2 sekund, 300 km/h osiąga w 9,3 sekundy, a do tego umożliwia rozpędzenie się do 412 km/h. Przy naładowanym do pełna akumulatorze zasięg wynosi 490 kilometrów.

REKLAMA

Powstanie 9 egzemplarzy

Ponieważ chorwacka firma kończy 15 lat, z tej okazji Rimac stworzył rocznicową edycję modelu Nevera. Limitowana seria obejmie zaledwie dziewięć egzemplarzy, a koszt każdego wyniesie 2,35 mln euro (około 11 milionów złotych). Wszystkie auta otrzymają charakterystyczne felgi, specjalną grafikę i szereg akcentów przypisanych tylko tej edycji.

Lakier i akcenty w kolorze miedzi

Pierwszy wyprodukowany samochód otrzymał karoserię w kolorze matowej miedzi. Barwa ta została wybrana nie bez powodu, bowiem ma związek z materiałem szeroko stosowanym w kablach elektrycznych, przez które przepływa energia. Do tego dochodzi ciekawa grafika inspirowana połączeniami, jakie powstają na produktach tworzonych za pomocą technologii druku. Charakterystyczne dla limitowanej wersji auta będą także dwukolorowe obręcze kół ze stopów lekkich oraz specjalne emblematy informujące o wersji rocznicowej.

We wnętrzu znajdziemy miedziane powierzchnie i anodowane miedziane przełączniki. Do wyboru klienci otrzymają skórzaną tapicerkę siedzeń oraz miękkich elementów otoczenia w kolorze czarnym lub białym. Na zagłówkach w kontrastowym kolorze wytłoczono grafiki "15", na podłokietniku znajduje się napis "2009-2024", a na tylnej grodzi specjalne oznaczenie informujące o rocznicowej wersji limitowanej. Wyposażenie zawiera wszystkie dostępne opcje, a także specjalnie zaprojektowany zestaw walizek, który idealnie pasuje do przestrzeni bagażowej samochodu. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.