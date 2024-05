Nadjeżdża Skoda Elroq. To pierwszy z sześciu nowych modeli z napędem elektrycznym

Skoda opublikowała pierwsze zdjęcie pasa przedniego Skody Elroq. Światowa premiera tego auta nastąpi jesienią 2024 roku. Będzie to początek nowej kampanii dotyczącej pojazdów w pełni elektrycznych marki Skoda, w ramach której w nadchodzących latach na rynek trafi łącznie sześć modeli z napędem elektrycznym. Do tych pojazdów zaliczać się będą modele Enyaq i Enyaq Coupe po liftingu. Do tego auto z nadwoziem kombi, mały crossover oraz duży rodzinny i prawdopodobnie 7-miejscowy SUV.

REKLAMA

Nowe samochody elektryczne marki Skoda Fot. Skoda

Pierwszy model z napisem SKODA na masce

Skoda Elroq będzie pierwszym modelem produkcyjnym Skody, w którym zastosowano język projektowania o nazwie Modern Solid. Przód będzie wyróżniać się dzielonymi przednimi światłami, wykorzystującymi technologię oświetlenia Matrix LED. Na masce natomiast pojawi się wyraźnie widoczny napis SKODA. Szeroka osłona chłodnicy będzie nowoczesną interpretacją tradycyjnej kratki.

W Skodzie, design jest ważną częścią tożsamości marki i jednym z głównych czynników naszego sukcesu. Ciągły rozwój kluczowych elementów wizualnych jest zarówno wymagającym, jak i ekscytującym zadaniem. Z tego powodu mój zespół i ja jesteśmy podekscytowani, mogąc zaprezentować zapowiedź pierwszego modelu Skody, który zawiera nowy język projektowania Modern Solid, taki jak Tech-Deck Face i bardziej solidny ogólny wygląd. Co więcej, jest to pierwszy samochód w naszym portfolio, który posiada napis SKODA na ostro wyprofilowanej masce

- powiedział Oliver Stefani, szef działu projektowania Skody.

Podstawą platforma MEB

Elroq będzie trzecim modelem Skody opartym na modułowej platformie samochodów elektrycznych MEB Grupy Volkswagen, dołączając do elektrycznej rodziny Skody Enyaq i Skody Enyaq Coupé. Jak informuje producent w komunikacie prasowym, Elroq będzie charakteryzował się przestronnym wnętrzem i wyjątkową praktycznością. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.