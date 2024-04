Oto elektryczne MINI Aceman. Dwie wersje akumulatora, zasięg do 406 km

Przy czterech metrach długości MINI Aceman jest pełnoprawnym 5-miejscowym autem z bagażnikiem o pojemności 300 litrów. Oparcia kanapy składają się w proporcji 60:40 i pozwalają na zwiększenie przestrzeni bagażowej do 1005 l. Wygląd zewnętrzny charakteryzuje się dwubryłową konstrukcją, krótkimi zwisami karoserii i minimalistyczną stylistyką, w której zachowano szereg elementów dekoracyjnych typowych dla pojazdów marki MINI. Crossover mierzy dokładnie 4,07 m długości, 1,75 m szerokości i 1,50 m wysokości co zapewnia zwinność i zwrotność w ruchu miejskim, a także sprawia, że Aceman plasuje się pomiędzy modelami Cooper i Countryman.

W przednich reflektorach LED, które nabrały nowego kształtu, można ustawić jeden z trzech trybów wyświetlania świateł do jazdy dziennej. Tylne lampy matrycowe również dysponują trzema charakterystycznymi efektami graficznymi. Klienci podczas konfiguracji będą mogli wybierać spośród czterech indywidualnych linii stylistycznych (Essential, Classic, Favoured, JCW), wielu ekspresyjnych kolorów karoserii, a także zdecydować o barwie kontrastującego dachu. Obręcze kół występują w rozmiarach od 17 do 19 cali.

Minimalistyczne wnętrze

We wnętrzu pojazdu panuje minimalizm. W centralnym punkcie kabiny osadzono wyświetlacz OLED i nowy panel przełącznikowi dźwigienkowych - elementy ten nawiązują do stylistyki klasycznego Mini. Przełączniki gwarantują bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji jazdy (hamulec postojowy, wybór biegu, klawisz start/stop, przełącznik trybów doświadczeń, regulator głośności). Poniżej oprócz uchwytów na napoje jest też półka do bezprzewodowego ładowania smartfonów.

Ekran centralny ze szklaną powierzchnią ma średnicę 240 mm. System operacyjny MINI 9 umożliwia intuicyjną obsługę wszystkich funkcji jazdy za pomocą dotyku lub poleceń głosowych. Panel interakcji MINI, który obsługuje się niczym smartfon, stanowi centrum funkcji komfortu i wrażeń. W dolnej części wyświetlacza OLED można w dowolnym momencie wybrać pozycje menu: Nawigacja, Multimedia, Telefon i Klimatyzacja. System jest aktualizowany zdalnie i oferuje najnowocześniejsze usługi cyfrowe.

Do wnętrza wpada dużo światła, a efekt ten potęguje szklany panoramiczny dach. Oświetlenie ambientowe rozbudowane o światło poprowadzone wzdłuż ramy dachu tworzy w ciemności przyjazny nastrój. O angażujące wrażenia użytkownika dbają emocjonalne tryby MINI Experience (zmiana kolorystyki wzorów świetlnych i oświetlenia ambientowego w całym wnętrzu). Zakrzywiona powierzchnia deski rozdzielczej została częściowo obita dzianiną. O przytulny charakter dbają wyraźne akcenty kolorystyczne detali wykończeniowych. Kształt siedzeń jest typowy dla aut marki MINI, a tapicerka może być tekstylna lub z perforowanego tworzywa przypominającego skórę. Struktura boczków drzwi została wykonana z poliestru pochodzącego z recyklingu.

Dwie wersje elektrycznego układu napędowego

MINI Aceman będzie dostępne wyłącznie z napędem elektrycznym, w wersjach Aceman E i Aceman SE. Słabszy wariant o mocy 135 kW (184 KM) i 290 Nm pozwoli na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,9 s i rozwinięcie prędkości maksymalnej 160 km/h. Wersja Aceman SE o mocy 160 kW (218 KM) i 330 Nm, umożliwi przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,1 s i rozpędzi się do 170 km/h. Akumulator MINI Aceman E o pojemności 42,5 kWh zapewnia zasięg 310 km w cyklu testowym WLTP. Akumulator wysokonapięciowy MINI Aceman SE ma pojemność 54,2 kWh i zapewni zasięg na poziomie 406 km według WLTP.

Akumulator można ładować prądem przemiennym z mocą 11 kW. Szybkie ładowanie prądem stałym jest możliwe w MINI Aceman E z mocą 75 kW, a w Aceman SE – z mocą maksymalną 95 kW, co umożliwia naładowanie akumulatora na stacji szybkiego ładowania od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 30 minut. Producent informuje, że przy włączonej nawigacji MINI akumulator wysokonapięciowy można, zależnie od pogody, z wyprzedzeniem ustawić na idealną temperaturę do wydajnego ładowania. Znacząco skraca to czas ładowania, zwłaszcza przy niskich temperaturach. Przydatna aplikacja zainstalowana w telefonie zapewnia użytkownikowi zdalny wgląd w proces ładowania. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.