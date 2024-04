Tesla funduje aktualizację gamie Modelu Y. To nie byle jaki samochód w gamie amerykańskiej marki. To najchętniej kupowane auto elektryczne w Europie. A co poza naszym kontynentem? Tesla chwali się, że w skali globalnej Model Y to również lider.

Zobacz wideo Nowa Tesla Model 3 - jest lepsza, niż myślałem, ale nie jest idealna [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

O tym jak ważny jest to model dla Tesli świadczą statystyki. W zeszłym roku w Europie sprzedano ponad 251 tys. egz. Czy to dużo? Cóż, najlepiej zerknąć na wyniki konkurencji (dane Jato Dynamics). Tesla sprzedała więcej niż Volkswagen wszystkich swoich modeli ujętych w Top 25. Podobnie jest w przypadku koncernu Stellantis i jego wszystkich marek, jakie uplasowały się w rankingu Top 25.

Najchętniej kupowane samochody elektryczne w Europie w 2023 r. (zmiana do 2022 r.)

Tesla Model Y – 251,6 tys. (+84 proc.) Tesla Model 3 – 100,8 tys. (+11 proc.) Volkswagen ID.4 – 85,08 tys. (+26 proc.) MG 4 – 72,2 tys. (+874 proc.) Skoda Enyaq – 66,2 tys. (+34 proc.) Fiat/Abarth 500 – 64,2 tys. (-3 proc.) Volkswagen ID.3 – 63,4 tys. (+20 proc.) Dacia Spring – 59,1 tys. (+22 proc.) Volvo XC40 – 50,9 tys. (+65 proc.) BMW i4 – 48,9 tys. (+92 proc.)

Początek 2024 r. także należy do Tesli Model Y. W styczniu i w lutym 2024 r. amerykański elektryk zachował pozycję lidera. Wciąż także utrzymuje dużą przewagę pod względem sprzedaży. Jest czego gratulować.

Szersza gama. To samo auto

Co się zmieniło w Tesli w ramach tzw. aktualizacji? Poszerzono gamę modelową. Do oferty trafia wersja Y Long Range z napędem na tylne koła. Dla klientów oznacza to nie tylko kolejną pozycję w cenniku (od 214,9 tys. zł), ale także dobrą dostępność. Czas realizacji zamówienia (samochód trafi do nabywców z zakładów w Berlinie) można liczyć bardziej w tygodniach niż w miesiącach. Szacowany czas dostawy wynosi 2-4 tygodnie.

Model Y w odmianie Long Range (większy akumulator 77 kWh) powinien przejechać do 600 km (cykl WLTP). Otwartą kwestią pozostaje, o ile zasięg skróci się, gdy w pełni wykorzystasz osiągi auta. A to oznacza sprint od 0 do 100 km/h w 5,9 s oraz prędkość maksymalną 217 km/h.

Z kim będzie rywalizować Tesla Model Y? Potencjalnych rywali jest sporo. Oto kilka przykładów: KIA EV6, Nissan Ariya, Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4. Żaden jednak w porównywalnej wersji (pod względem zasięgu) nie zbliża się cenowo do amerykańskiego auta. Trzeba jeszcze nieco dołożyć.