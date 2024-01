Tesla Model Y najpopularniejszym autem 2023 roku w Europie. Nie zgadniecie, kogo pokonała

Automotive News Europe podsumował sprzedaż fabrycznie nowych samochodów na Starym Kontynencie. Na podstawie wyników przygotował listę 20 najpopularniejszych modeli. Miejsce pierwsze stanowi prawdziwe zaskoczenie. Bo nie dość, że wygrało auto elektryczne, to jeszcze pochodzi ono z USA.

Liderem w Europie jest Tesla Model Y

Numerem jeden europejskiego rynku motoryzacyjnego w 2023 r. stała się Tesla Model Y. To prawdopodobnie wynika z coraz bardziej agresywnej polityki cenowej amerykańskiej marki. Osiągnięcie mimo wszystko zaskakuje i to z trzech powodów. Po pierwsze Tesla jest jedynym elektrykiem na liście najchętniej kupowanych pojazdów na Starym Kontynencie. Po drugie Model Y pobił m.in. zdecydowanie tańszą Dacię Sandero, której przypadła lokata druga. Po trzecie Tesla może się pochwalić rekordowym wzrostem sprzedaży. W stosunku do roku 2022 r. Model Y sprzedał się w ilości większej o 117 214 sztuk. To daje wzrost zbytu aż o 85 proc.

Na rynku Europejskim dominują SUV-y

Zestawienie 20 najczęściej kupowanych modeli w Europie w 2023 r. przynosi jednak więcej ciekawych wniosków. Bo pokazuje jasno, że głównym graczem na Starym Kontynencie są SUV-y. To do nich należało 11 na 20 pozycji na liście. Pomijając Model Y, popularnym autem z tego segmentu był m.in. Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Ford Puma czy Hyundai Tucson.

Numerem dwa stał się segment B. Miejskie hatchbacki zajęły aż 7 pozycji w zestawieniu. Liderem była Dacia. Zaraz za nią uplasowało się jednak Renault Clio, Peugeot 208 czy Opel Corsa. Segment C został zmarginalizowany. Wprowadził na listę tylko dwa modele. Tak słaby wynik oznacza mniej więcej tyle, że niedawny sukces kompaktów pewnie skutecznie skonsumowały SUV-y takie, jak Nissan Qashqai, Renault Captur czy Kia Sportage. Poza tym warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tylko dwa modele na liście zaliczyły spadek zainteresowania. Mowa o Peugeocie 208 i Toyocie Yaris. Reszta cieszy się wzrostem sprzedaży. To może oznaczać ponowne ożywienie na europejskim rynku moto.

Top 20 najchętniej kupowanych modeli samochodów w Europie w 2023 r.