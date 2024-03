Peugeot e-5008 to pierwszy napędzany energią elektryczną 7-osobowy SUV

Peugeot e-5008 wjeżdża na niezagospodarowany do tej pory obszar rynku motoryzacyjnego. W pełni elektryczny samochód to pierwszy model w swoim segmencie oferujący lokalnie bezemisyjną mobilność dla siedmiu pasażerów. Wyjątkowo duży rozstaw osi mierzy 2,90 m, szerokość nadwozia wynosi 1,89 m, wysokość 1,69 m, a całkowita długość pojazdu 4,79 m. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Sprzedaż ruszy jesienią

SUV będzie produkowany wyłącznie w fabryce w Sochaux we Francji oraz wyposażony w akumulatory ACC produkowane we francuskiej gigafabryce w Douvrin. Sprzedaż pojazdu objętego dodatkową gwarancją do 8 lat (lub 160 000 km) rozpocznie się jesienią 2024 roku. Gama będzie obejmować dwie wersje wyposażenia - Allure i GT z trzema pakietami opcji oraz trzy warianty napędu.

Peugeot e-5008 Fot. Peugeot

7-osobowe wnętrze

Auto ma wyróżniać się przestronnym wnętrzem. W drugim rzędzie siedzeń zamontowano fotele, które łączą przesuwną kanapę w formacie 60/40 ze składanymi oparciami w konfiguracji 40/20/40. Takie rozwiązanie zapewnia połączenie modułowości i komfortu. Oparcia foteli w drugim rzędzie odchylają się niezależnie w sumie w pięciu pozycjach. Dostęp do trzeciego rzędu siedzeń ułatwia nowy system Easy Access połączony z szerokim wejściem zapewnionym przez duże tylne drzwi. System umożliwia jednoczesne całkowite pochylenie i przesunięcie do przodu foteli w drugim rzędzie. Fotele trzeciego rzędu składają się w proporcji 50/50.

Umieszczony w tylnej części konsoli środkowej panel sterowania umożliwia pasażerom 2. rzędu regulowanie temperatury i wentylacji trójstrefowego systemu klimatyzacji oraz włączanie opcjonalnego podgrzewania foteli. W konsoli środkowej znajduje się również gniazdo 12V oraz, w zależności od wersji, dwa gniazda USB-C. W wersjach GT w środkowym podłokietniku znajdują się dwa uchwyty na kubki, zaś w tylnych drzwiach wbudowano rolety służące do ochrony pasażerów przed promieniami słonecznymi. Dwaj pasażerowie w 3. rzędzie mają do dyspozycji uchwyt na kubek, lampkę do czytania i podłokietnik oraz gniazdko 12V.

Pojemny i uniwersalny bagażnik

Nowy Peugeot e-5008 połknie 748 litrów ładunku w konfiguracji 5-miejscowej. Przy 7 fotelach pojemność kufra jest zredukowana do 259 litrów. W przypadku położenia oparć trzeciego i drugiego rzędu przestrzeń przewozowa sięga do 1815 litrów, a płaska powierzchnia podłogi umożliwia transport przedmiotów mierzących do 2 metrów długości.

Deska rozdzielcza wraz z otoczeniem kierowcy wykorzystuje koncepcję Panoramic i-Cockpit, która debiutowała w Peugeocie e-3008. Wyświetlacz zegarów i duży centralny ekran multimediów zintegrowano w zakrzywionym panoramicznym wyświetlaczu. Przednie fotele opcjonalnie będą występować w wersji ze znakiem AGR (Aktion Gesunder Rucken), a w odmianie GT będą mogły być dodatkowo wentylowane z funkcją masażu, a siedzenia tylne dodatkowo podgrzewane. W otoczeniu wnętrza rozpościera się wyjątkowo ciepła i przyjazna atmosfera. Elementy dekoracyjne to połączenie nastrojowego oświetlenia, prawdziwego aluminium i cętkowanej tkaniny. Duży panoramiczny szklany dach wpuszcza do kabiny mnóstwo światła. Jego przednią część można otworzyć, co należy do rzadkości w przypadku samochodów elektrycznych.

Peugeot e-5008 Fot. Peugeot

Trzy wersje napędu elektrycznego

Peugeot e-5008 otrzymał wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy 400 V umieszczony pod podłogą. Pojemność baterii wynosi 73 kWh lub 98 kWh. SUV trafi na rynek w trzech wariantach napędu. Podstawowy z mniejszą baterią i zasięgiem do 500 km (w cyklu WLTP w trakcie homologacji) będzie rozwijał moc 210 KM. Kolejna wersja z większą baterią o zasięgu do 660 km będzie oferowała moc 230 KM, a topowy model z napędem na 4 koła Dual Motor rozwinie moc 320 KM.

Gama synchronicznych silników z magnesami trwałymi oznacza większą moc i wyższą sprawność energetyczną. Wersje z napędem na 2 koła dysponują takim samym maksymalnym momentem obrotowym 345 Nm. Wersja z napędem na 4 koła jest wyposażona w dwa silniki elektryczne - przedni o mocy 157 kW i 345 Nm plus tylny o mocy 80 kW i 170 Nm. Standardowa ładowarka pokładowa zapewni moc ładowania 11 kW, a opcjonalna mocniejsza ładowanie mocą 22 kW. Maksymalna moc ładowania na szybkich stacjach wyniesie 160 kW, co pozwoli na odzyskanie 100 km zasięgu w 10 minut i naładowanie akumulatora od 20 proc. do 80 proc. w 30 minut.

Nowy Peugeot 5008 Hybrid

Peugeot przy okazji premiery modelu e-5008 poinformował, że rodzinny samochód pojawi się także w odmianie napędzanej układem hybrydowym. W modelu 5008 silnik benzynowy o mocy 136 KM współpracuje z nową 6-stopniową, dwusprzęgłową zelektryfikowaną skrzynią biegów z wbudowanym silnikiem elektrycznym i układem 48 V. Dzięki akumulatorowi doładowywanemu podczas jazdy, technologia ta zapewnia dodatkowy moment obrotowy przy niskich obrotach. Podczas jazdy po mieście model 5008 Hybrid 136 e-DCS6 będzie mógł przez 50 proc. czasu poruszać się wyłącznie w zeroemisyjnym trybie elektrycznym. Z zapowiedzi producenta wynika, że gamę napędów na koniec uzupełni hybryda plug-in o mocy 195 KM.

Dwie wersje wyposażenia - Allure i GT

Wersja Allure oznacza jednobarwne nadwozie i tapicerkę wykonaną w połowie z tkaniny TEP, a w połowie z tkaniny z tłoczonymi motywami ozdobnymi. Główne elementy wyposażenia oferowane w standardzie: bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania, kamera cofania HD, tylne czujniki parkowania, reflektory i światła LED, 19-calowe aluminiowe obręcze kół, Peugeot i-Cockpit z dwoma 10-calowymi ekranami cyfrowymi, system informacyjny Peugeot i-Connect z dostępem do Internetu.

Wersję GT cechuje dwubarwne nadwozie z czarnym dachem i tapicerka z Alcantary. Główne elementy wyposażenia oferowane w standardzie, oprócz elementów z wersji Allure to: 20-calowe aluminiowe obręcze kół, reflektory Pixel LED, przednie czujniki parkowania, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, podgrzewane przednie fotele i kierownica, indukcyjna ładowarka do smartfonów, personalizowane oświetlenie ambientowe, Peugeot Panoramic i-Cockpit z zakrzywionym 21-calowym ekranem, konfigurowalne przełączniki i-Toggles, system informacyjny Peugeot i-Connect Advanced z dostępem do Internetu. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.