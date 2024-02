Drugi model marki Alpine to elektryczny hot hatch, a jego nazwa to A290

Alpine A290 będzie sportowym autem opracowanym na platformie CMF-B EV. Z nadwoziem mierzącym 3990 mm długości, 1820 mm szerokości i 1520 mm wysokości, auto rozgości się w segmencie B. Rozstaw osi ma wartość 2530 mm. Pojazd od ponad 2 lat przechodzi kompleksowy program rozwoju i dostrajania, a prace w tym zakresie powoli dobiegają końca. Więcej o nowych samochodach przeczytasz na Gazeta.pl.

Wymagające testy na kole podbiegunowym

Obecnie prototyp hot hatcha testowany jest w ekstremalnych i wymagających warunkach szwedzkiej Laponii. Celem tego ważnego etapu jest potwierdzenie kierunku, jaki Francuzi obrali w zakresie prowadzenia i zwinności, która jest częścią DNA marki Alpine. Auto na przedstawionych fotografiach wciąż nosi kamuflaż ukrywający szczegóły stylistyki.

Testy w pobliżu koła podbiegunowego oznaczają najbardziej ekstremalne warunki pogodowe z temperaturami, które mogą spaść poniżej -30 stopni Celsjusza. To właśnie tam zespoły techniczne Alpine badają prototypy na torach i otwartych drogach. Producent informuje, że w modelu A290 szczególną uwagę w czasie testów poświęcono w zakresie osiągów, aby zapewnić mocne wrażenia z jazdy. Testowana jest również szeroka gama urządzeń, w tym ogrzewanie, jakość odmgławiania i rozmrażania oraz elektroniczna kontrola stabilności na śniegu.

Premiera auta w czerwcu 2024 r.

Efektowny design samochodu będzie rozwinięciem stylistyki koncepcyjnego Renault 5, które lada moment poznamy w wersji produkcyjnej. Alpine A290 poznamy natomiast oficjalnie w czerwcu 2024 r. Na ten moment nie wiadomo, jaki akumulator do magazynowania energii elektrycznej zostanie wykorzystany w konstrukcji auta. O szczegółach napędu również nic nie wiemy poza tym, że będzie to napęd elektryczny. Z tego powodu na 19-calowe obręcze kół trafią specjalne opony marki Michelin przeznaczone do pojazdów elektrycznych - modele Pilot Alpin 5 (opona zimowa) lub Pilot Sport EV i Pilot Sport S5 (opony letnie).

Jedynym oficjalnie ujawnionym elementem wnętrza jest sportowa kierownica ze spłaszczoną powierzchnią. Wieniec obszyto skórą Nappa, a w jego centralnym punkcie umieszczono kontrastowe przeszycie, nawiązujące do sportów motorowych. Na kierownicy ponadto znajdzie się przełącznik trybów jazdy: OV (Overtake), RCH (Recharge) i Drive. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.