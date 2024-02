Porsche Taycan po zmianach z większym zasięgiem i wyższą mocą ładowania

Wstępne jazdy testowe prototypami Porsche Taycan po modernizacji, które prowadzono na drogach łączących Los Angeles i San Diego, wykazały zwiększoną efektywność. W warunkach codziennego ruchu nowa generacja Taycana zapewniła nawet 587 km zasięgu. Więcej o samochodach elektrycznych piszemy na Gazeta.pl.

Prototypy testowane na drogach w Kalifornii

Podczas testów dwunastu przedstawicieli mediów z różnych krajów przez trzy dni jeździło czterema egzemplarzami Taycana, poruszając się kalifornijskimi autostradami międzystanowymi nr 405 i 5. Zespoły jechały z maksymalną dozwoloną tam prędkością – 75 mil na godzinę. Odpowiada to około 120 km/h. Wszystkie cztery auta testowe wyposażono w większy akumulator Performance Plus.

Samochody ładowano na stacji Electrify America Charger w mieście Torrance w zespole miejskim Los Angeles–Long Beach. Taycan przez wiele minut osiągał tu moc ładowania przekraczającą 300 kW. Można go było kilkakrotnie naładować od 10 do 80 proc. stanu uzupełnienia energii w czasie znacznie krótszym niż 20 minut. Jak informuje Porsche, również uzyskane podczas testu moce ładowania oraz czasy ładowania i czasy potrzebne do jego rozpoczęcia uległy istotnej poprawie.

Modernizacja wszystkich wariantów

Od chwili premiery Porsche Taycan wyprodukowało prawie 150 tysięcy egzemplarzy. Obecnie głównymi rynkami zbytu linii modelowej Taycan są: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy i Chiny. Załączone fotografie przestawiają prototypy, na których nie widać zastosowanych zmian w designie. Porsche nie poinformowało również o szczegółach dotyczących zmian technicznych. Gruntownie odnowiony Taycan wciąż czeka na oficjalną światową premierę, która została zaplanowano na środę 7 lutego. Wiadomo, że zmiany dotkną zarówno sedana, jak i warianty Cross Turismo i Sport Turismo. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.