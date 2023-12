Opel Combo Electric i Opel Zafira Electric po liftingu mają teraz większy zasięg

Nowe Combo i Zafira w wersjach elektrycznych zwracają uwagę dzięki przeprojektowanym pasom przednim. Oba pojazdy otrzymały stylistykę Opel Vizor, łączącą w jedną całość reflektory i centralnie umieszczony znak firmowy. Auta mają teraz też 18 systemów wspomagania kierowcy. Obejmują one takie wyposażenie, jak na przykład 180-stopniowa kamera cofania, reflektory Full LED, a w modelu Combo nawet reflektory matrycowe IntelliLux LED Matrix. System Intelli-Grip z kontrolą zjazdu ze wzniesienia zapewnia dobrą przyczepność na niestabilnych nawierzchniach. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Odmienione wnętrza

Kokpit został przeprojektowany w obu modelach. Za nową kierownicą znajduje się cyfrowy 10-calowy wyświetlacz informacyjny kierowcy. Kolejny 10-calowy kolorowy ekran dotykowy jest umieszczony w desce, a system informacyjno-rozrywkowy oparto na platformie Snapdragon Cockpit firmy Qualcomm Technologies, Inc2. System za pomocą Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowo łączy się ze smartfonami, które teraz można ładować indukcyjnie. Ponadto rozpoznawanie mowy naturalnej przez system jest aktywowane wyrażeniem "Hej Opel!".

Różne długości nadwozia

Combo Electric występuje w dwóch długościach nadwozia. Wersja 4,41 m (L1) oferuje miejsce dla maksymalnie pięciu osób, natomiast wersja 4,76 m (L2) może opcjonalnie pomieścić nawet siedmiu pasażerów w trzech rzędach. Na życzenie, Combo Electric może być jeszcze bardzie elastyczne, oferując trzy pojedyncze fotele w drugim rzędzie. W zależności od konfiguracji siedzeń pojemność bagażnika wynosi od 775 l L1) do 4000 litrów (L2; do dachu). Unikatowa opcja dostępu do przestrzeni ładunkowej przez osobno otwierane okno w pokrywie bagażnika oraz składane poziomo oparcie fotela pasażera są szczególnie praktyczne podczas załadunku pojazdu.

Zafira Electric również jest dostępna w dwóch długościach nadwozia (4,98 m i 5,33 m) i może pomieścić maksymalnie do dziewięciu osób. Opcjonalnie z tyłu van może zostać wyposażony w cztery niezależne fotele, które mogą zostać ustawione naprzeciw siebie, a także elektrycznie przesuwane drzwi po obu stronach nadwozia. Opcjonalnie można też wybrać panoramiczny szyberdach. Pojemność bagażnika wynosi do 1500 litrów w konfiguracji z dziewięcioma fotelami. Przy pięciu siedzeniach można przewozić do 3000 l, a przy dwóch lub trzech pasażerach nawet do 4900 litrów. Wysokość Zafiry Electric nie przekracza 1,90 m, co pozwala na parkowanie w garażach podziemnych.

Opel Combo Electric Fot. Opel

Opel Combo Electric przejedzie do 330 km

Umieszczony pod podłogą akumulator o pojemności 50 kWh, umożliwia przejechanie do 330 km (cykl pomiarowy WLTP1) na jednym ładowaniu, czyli o 50 km więcej niż jego poprzednik. Wyposażenie zawiera pompę ciepła, która pomaga oszczędzać zasięg akumulatora podczas pracy w niskich temperaturach. Silnik elektryczny ma moc 100 kW (136 KM) i 260 Nm, a prędkość maksymalna wynosi 135 km/h. W zależności od preferencji, kierowca może wybrać jeden z trzech trybów jazdy: Normal, Eco lub Power.

Układ hamulcowy z odzyskiem energii może być obsługiwany za pomocą łopatek umieszczonych przy kierownicy. Do wyboru są trzy poziomy hamowania regeneracyjnego, w zależności od żądanego odzysku energii. Ładowarka pokładowa ma moc 11 kW (pełne naładowanie w 5 godzin ze stacji Wall Box). Możliwe jest także szybkie ładowanie prądem stałym ze źródeł o mocy do 100 kW (ładowanie od 0 do 80 proc. w 30 minut).

Opel Zafira Electric przejedzie do 350 km

W pełni elektryczny minivan występuje z akumulatorem o pojemności 50 kWh lub 75 kWh. Pierwszy pozwala na zasięg 224 km, a wersja z udoskonalonym akumulatorem 75 kWh ma teraz zasięg do 350 km (WLTP1) – to o ponad 20 kilometrów więcej niż wcześniej. Za napęd odpowiada silnik o mocy 100 kW (136 KM) i 260 Nm. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 130 km/h. W zależności od preferencji, kierowca może wybrać jeden z trzech trybów jazdy: Normal, Eco lub Power.

System hamowania regeneracyjnego pozwala w trzech poziomach odzyskiwać energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania (sterowanie za pomocą łopatek umieszczonych przy kierownicy). Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, przy skorzystaniu ze 100-kilowatowej stałoprądowej stacji szybkiego ładowania, pozwoli uzupełnić energię z poziomu 5 do 80 procent pojemności akumulatora w około 38 minut w przypadku akumulatora o pojemności 50 kWh i 45 minut w przypadku akumulatora o pojemności 75 kWh.

Opel Zafira Electric Fot. Opel