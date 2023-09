W tym tygodniu to Łódź była stolicą Polski. Zakończył się Kongres, który zmieni cały kraj

O nowej w erze w motoryzacji i transporcie piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Może nie za rok, nie za dwa i nie za trzy, ale właśnie zakończony Kongres Nowej Mobilności odmieni oblicze Polski. Rok temu impreza odbywała się w EC1, tym razem miejscem były hale targowe. Do Łódź Expo przyjechali wszyscy. Dosłownie. Już na samym wejściu przy odbieraniu swojej wejściówki spotkałem wielu kolegów z mediów. Przeróżnych, bo na trzeci w historii Kongres Nowej Mobilności wpadła nie tylko prasa motoryzacyjna.

Kongres Nowej Mobilności, czyli impreza na której są wszyscy

Kongres Nowej Mobilności to nie impreza dla dziennikarzy i czytelników. Co roku przyjeżdżają tu przedstawiciele marek samochodowych, stacji benzynowych, firm budujących stacje ładowania, eksperci sektora finansowego, samorządowcy (z prezydentami miast na czele), profesorowie wyższych uczelni czy osoby zarządzające wielkimi flotami samochodów. W Łodzi przez trzy dni rozmawiano o przyszłości. Całego kraju, a nie tylko samochodów. Rangę wydarzenia podkreśla powitalne wystąpienie. Wygłosił je Maros Sefcovic, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

Uczestników witali także Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Ambasador Wielkiej Brytanii Anna Clunes oraz Ambasador Finlandii Paivi Laine.

Na Kongresie nie zabrakło oczywiście marek motoryzacyjnych i najnowszych samochodów, ale tym razem to nie one grały pierwsze skrzypce. Owszem, można było obejrzeć (a często i umówić się na jazdy próbne) m.in. nowego Forda Explorera, BMW i5 w sportowym wydaniu, VW ID.Buzza, a nawet Izerę. Jednak na Kongresie zdecydowanie najważniejsze są rozmowy (także te zakulisowe), panele, debaty oraz dyskusje.

Kongres Nowej Mobilności 2023 w liczbach

Organizatorzy KNM 2023 – PSPA oraz Miasto Łódź – przygotowali dla gości ponad 100 merytorycznych debat, sesji okrągłego stołu i warsztatów, w których wzięło udział ponad 300 panelistów. Częścią Kongresu były także liczne wydarzenia towarzyszące – premiery, wystawy i pokazy. Przez trzy dni ponad 2,5 tys. przedstawicieli instytucji unijnych, administracji publicznej, samorządów, branży, świata nauki, trzeciego sektora a także ekspertów i praktyków rynku omawiało kluczowe trendy i wyzwania sektora zrównoważonego transportu.

Tegoroczny Kongres Nowej Mobilności to impreza rekordowa: zgromadziliśmy ponad 2,5 tys. uczestników, ale najważniejsze, jest to, że jesteśmy zjednoczeni, mamy wspólne cele i będziemy mogli wspólnie pracować nad rozwojem zeroemisyjnej mobilności, bo to wielka szansa dla gospodarki. Dziękuję w szczególności miastu Łódź, wszystkim członkom PSPA i wszystkim partnerom KNM. Program Kongresu obejmuje 100 punktów i mam nadzieję, że przyniesie to realną zmianę dla polskiej mobilności i polskiego przemysłu

- powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Plan był napięty. O czym dyskutuje się na takim Kongresie?

Program każdego dniach jest rozplanowany od samego rana do późnego popołudnia, a spotkania odbywają się równolegle w różnych miejscach. Trzeba wybierać, a jedna osoba nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkim.

Bardzo wiele miejsca na KNM 2023 poświęcimy kluczowemu obszarowi dla rozwoju zarówno elektromobilności, jak i polskiej gospodarki, czyli sektorowi bateryjnemu. Zgodnie z analizą BNEF, w 2022 r. Europa odpowiadała za 14 proc. produkcji akumulatorów litowo-jonowych na świecie. Rynkowe analizy wskazują, że już w 2027 r., 6 z 10 największych na świecie rynków produkujących baterie będzie pochodziło ze Starego Kontynentu

- komentował Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA. Inne ważne tematy to infrastruktura ładowania, polityka rowerowa, elektryfikacja flot, dopłaty, bezpieczeństwo pożarowe, recykling, wodór... Spójrzcie na rozpiskę tematów na tylko jeden z trzech dni:

Z napiętego planu wybraliśmy kilka przykładów, żeby pokazać, jak kompleksowa i szeroko zakrojona jest to impreza.

E-Mobility Road Map 2035

AFIR. Jak sprostać tym wyzwaniom i czy jako rynek Środkowo-Wschodniej Europy

Polityka rowerowa w Polsce, efektywna integracja rowerów z publicznym transportem zbiorowym oraz główne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów.

Jak sprzedawać samochody elektryczne?

Strefy Czystego Transportu w Polsce

Rozwój zielonych flot samochodów w firmie

Recykling baterii szansą dla przemysłu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Debaty o wodorze w transporcie

Motorsport i seria Extreme E oraz cały panel o ekologicznych rozwiązaniach w sporcie motorowym

Zielone Miasta

Polskie premiery nowych samochodów elektrycznych.

Możliwe, że to najważniejsza impreza roku

Takie wydarzenia nie mają szans porwać tłumów ani przykuć czytelników do ekranu, żeby z wypiekami czytali, co nowego ustalono. Perspektywa zielonej motoryzacji wciąż jest bardzo odległa, a w ostatnich trzech latach zmagamy się z coraz to nowymi kryzysami. Większość z nas nie ma czasu zastanawiać się, jakim samochodem będzie jeździć za kilka-kilkanaście lat, kiedy musi myśleć o tu i teraz, bo wojna i inflacja wywracają nasze życie do góry nogami.

Nie oszukujmy się, same tematy są też bardzo hermetyczne, skomplikowane i... trudne do ciekawego sprzedania. To raczej impreza dla wąskiego grona ekspertów.

To jedna strona medalu. Jeśli spojrzymy na drugą, to okaże się, że trudno o ciekawsze i bardziej interesujące wydarzenie w tym roku. Wszystko, co się działo w tym tygodniu w Łodzi będzie miało kiedyś przełożenie na życie każdego Polaka. Na halach, salach i korytarzach Łódź Expo można było dosłownie zajrzeć w przyszłość.