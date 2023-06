Citroen My Ami Buggy wyprzedał się w kilka godzin. Najszybszy klient kupił go w 1 minutę i 10 sekund

Limitowany Citroen My Ami Buggy był dostępny tylko w 8 krajach objętych sprzedażą online. Po tym, jak rozpoczęte zostało przyjmowanie zamówień o godzinie 11:00 we wtorek, 20 czerwca, po 10 godzinach cała pula 800 sztuk znalazła nabywców. Łącznie witrynę sprzedaży odwiedziło ponad 20 000 osób. Wśród rynków wyróżnia się Belgia - przydzielona pula 65 pojazdów sprzedała się w mniej niż 9 minut. We Francji 300 pojazdów sprzedano w ciągu 1 godziny, a najszybszy klient, który pochodził z Hiszpanii, zakończył cały proces zakupu w zaledwie 1 minutę i 10 sekund. Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Limitowana edycja My Ami Buggy nie była dostępna w Polsce. Zamówienia przyjmowano w: Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu i Grecji. Latem bieżącego roku 200 sztuk trafi jeszcze do sprzedaży detalicznej w Turcji, Maroku oraz we francuskich departamentach i terytoriach zamorskich.

Citroen ami szaleje w Monte Carlo. Jest przesłodki, ale i wywrotny [WIDEO]

Cena od 7 790 euro do 10 450 euro

Citroen Ami to pojazd, który stanowi rozwiązanie dla potrzeby łatwej mobilności. Cena tego w pełni elektrycznego auta zależy od wersji wyposażenia i waha się od 7 790 euro do 10 450 euro. Wersja specjalna My Ami Buggy nie tylko ułatwia mikropodróże dzięki łatwości użytkowania, ale także daje poczucie większej wolności za sprawą częściowo odsłoniętego nadwozia. Model wyróżnia się brakiem drzwi, zdejmowanym dachem i wyjątkowym kolorem khaki kontrastującym z detalami w kolorze żółtym i złotym.

Wersja My Ami Buggy to także ekskluzywne akcesoria dodatkowe, takie jak przezroczyste osłony drzwi, wyjmowana torba umieszczona na środku kierownicy do przechowywania małych przedmiotów codziennego użytku oraz wyjmowany z auta głośnik Bluetooth "Ultimate Ears Boom".