Skoda Enyaq Laurin & Klement to nie tylko topowe wyposażenie. Mocy jest więcej, a zasięg wyższy

SUV-y z napędem elektrycznym w najbogatszym wariancie noszącym nazwę założycieli firmy – Vaclava Laurina i Vaclava Klementa – będą się wyróżniać charakterystycznymi cechami wyglądu. Nadwozie zyskało detale w kolorze Platinum Grey, które znajdziemy na zderzakach, a także dyfuzorze i lusterkach zewnętrznych. Listwy boczne auta są lakierowane w kolorze nadwozia, natomiast obramowania okien i relingi dachowe wykończone chromem. Zarówno szyba tylna, jak i szyby tylne–boczne są przyciemniane. W nadkola trafiły 20–calowe lub opcjonalnie 21–calowe obręcze ze stopów lekkich. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Pas przedni wersji L&K otrzymał Crystal Face, co oznacza "grill" podświetlany 131 diodami LED. Ponadto wyposażenie standardowe obejmuje pełne reflektory matrycowe LED, które pozwalają uniknąć oślepienia kierowcy nadjeżdżającego samochodu oraz odbijania światła od znaków, a także pełne światła tylne LED.

Laurin & Klement to również dwa specyficzne wnętrza Design Selections. Standardem jest wersja L&K Shell z beżową, skórzaną tapicerką. Opcjonalny L&K Black charakteryzuje się czarną skórą. Przednie fotele z funkcją wentylacji i masażu są zawarte w standardzie obu wersji. Nowa funkcja systemu bezkluczykowego dostępu do pojazdu, teraz automatycznie blokuje drzwi, gdy właściciel oddala się od auta, a blokada potwierdzana jest sygnałem dźwiękowym. Ponadto Skoda poprawiła menu systemu Infotainment oraz zastosowała najnowsze oprogramowanie z nowymi funkcjami, które jeszcze w tym roku znajdzie się we wszystkich modelach rodziny. Oprogramowanie ME4 wprowadza również nowe mapy nawigacyjne oraz uproszczone sterowanie systemem klimatyzacji.

Większy zasięg i lepsze przyspieszenie

W Skodzie Enyaq L&K pojawił się unowocześniony napęd, który debiutował w Volkswagenie ID.7. Wydajniejszy jest także akumulator, ale producent na razie nie podaje jego pojemności. Moc została zwiększona do 210 kW (285 KM), co przekłada się na lepsze przyspieszenie. Z podanych danych tymczasowych wynika, że wersja L&K 85 z napędem na tylne koła rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy, czyli prawie dwie sekundy szybciej niż poprzedni tylnonapędowy model Enyaq 80. Prędkość maksymalna wynosi teraz 180 km/h, a maksymalny zasięg w cyklu WLTP - 570 kilometrów (wcześniej 540 km). Enyaq L&K 85 z napędem na wszystkie koła przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,6 sekundy, a maksymalny zasięg to 550 km. W Polsce Enyaq w wersji Laurin & Klement będzie dostępny w czwartym kwartale bieżącego roku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.