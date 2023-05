Czego możemy spodziewać się po Superbie z rocznika 2024? Czy Skoda wybrała rewolucję, czy raczej postawiła na ewolucję? Światowa premiera czwartej generacji odbędzie się jesienią bieżącego roku, ale możemy być pewni, że do tego czasu Czesi jeszcze parę razy będą podgrzewać atmosferę i publikować kolejne informacje. Na razie wiadomo, że należy spodziewać się nowego designu, całkowicie przeprojektowanego wnętrza, ulepszonej technologii oraz funkcji, jakich w Superb nigdy wcześniej nie miał. Pod maski trafią silniki wysokoprężne TDI oraz benzynowe TSI z układem miękkiej hybrydy.

Skoda Superb czwartej generacji będzie dostępna zarówno w wersji liftback, jak i kombi. Sylwetki aut ukryte pod lekko prześwitującym materiałem zdradzają, że Superb zachowa spore rozmiary i będzie miał dynamiczną linię nadwozia. Spod kawałków zielonej tkaniny wyłaniają się ostro kreślone przetłoczenia oraz wydatne błotniki. Zachęcamy do obejrzenia filmu zapowiadającego te dwie wyczekiwane nowości. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ponad 1 550 000 Superbów wyprodukowanych od 2001 roku

Nowa generacja Skody Superb będzie produkowana w zakładach Grupy Volkswagen w Bratysławie na Słowacji. Nazwa Superb była używana w latach 30. XX wieku dla najwyższej klasy luksusowych samochodów marki. Współczesna limuzyna o tej nazwie pojawiła się na początku XXI wieku.

W latach 2001-2008 zostało sprzedanych prawie 137 000 Superbów pierwszej generacji. Druga generacja modelu pojawiła się w 2008 roku, a w 2009 roku do oferty dołączyło nadwozie kombi. W sumie druga ewolucja odnotowała 618 000 dostaw do klientów. Trzecia generacja flagowca, wprowadzona w lutym 2015 roku (lifting w 2009 roku) trafiła do klientów w ponad 777 000 egzemplarzach.