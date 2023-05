Oto nowy król samochodów. Rimac Nevera w jeden dzień pobił 23 rekordy świata [WIDEO]

Jeśli jeszcze macie jakiekolwiek złudzenia co do przepaści w osiągach pomiędzy elektrykami a spalinowymi autami, wyczyn Rimaka powinien ostatecznie je rozwiać. Na temat przyjemności z jazdy można dyskutować w nieskończoność, ale stoper nie kłamie. Napęd elektryczny jest efektywniejszy. Jeśli samochód, który został w niego wyposażony, był dobrze zaprojektowany, tradycyjne hipersamochody nie mają żadnych szans. Rimac Nevera przyspiesza oraz hamuje lepiej od każdego innego auta na świecie.

Rimac Nevera to udowodnił w ciągu jednego dnia, bijąc poprzednie i ustanawiając nowe 23 rekordy świata. Oto one:

Rozpędzanie się 0-100 km/h: 1,81 s

Rozpędzanie się 0-200 km/h: 4,42 s

Rozpędzanie się 0-300 km/h: 9,22 s

Rozpędzanie się 0-400 km/h: 21,31 s

Rozpędzanie się 100-200 km/h: 2,59 s

Rozpędzanie się 200-250 km/h: 2,00 s

Rozpędzanie się 200-300 km/h: 4,47 s

Rozpędzanie się i hamowanie 0-100-0 km/h: 3,99 s

Rozpędzanie się i hamowanie 0-200-0 km/h: 8,85 s

Rozpędzanie się i hamowanie 0-300-0 km/h: 15,68 s

Rozpędzanie się i hamowanie 0-400-0 km/h: 29,93 s

Rozpędzanie się 0-60 mil/h: 1,74 s

Rozpędzanie się 0-100 mil/h: 3,21 s

Rozpędzanie się 0-120 mil/h: 4,19 s

Rozpędzanie się 0-130 mil/h: 4,74 s

Rozpędzanie się 0-200 mil/h: 10,86 s

Rozpędzanie się 0-250 mil/h: 21,86 s

Rozpędzanie się 60-130 mil/h: 2,99 s

Pokonanie dystansu 1/8 mili: 5,44 s

Pokonanie dystansu 1/4 mili: 8,25 s

Pokonanie dystansu 1/2 mili: 12,83 s

Pokonanie dystansu 1 mili: 20,59 s

Dystans potrzebny do rozpędzenia się 0-100 km/h: 28,96 m

Rekordowy Rimac Nevera pobił wszystkie auta, od Bugatti po Koenigsegga

Specjalnie wymieniłem wszystkie rekordy na początku i po kolei. Ddopiero kiedy je można dokładnie i powoli przeczytać, dochodzi się do wniosku, że osiągi Rimaka Nevery są tak absurdalnie dobre, że brzmią wręcz irracjonalnie dla kierowcy normalnego auta.

Rimac Nevera zostawił w pobitym polu takie legendy świata hipersamochodów jak Koenigsegg Agera RS i Bugatti Chiron. Legendarny McLaren F1 GTR przyspiesza do 350 km/h dłużej niż Nevera do 400 km/h. Nawet elektryczna krewna Rimaka, Pininfarina Battista nie ma z nim szans. To historyczny moment w świecie motoryzacji dla osób, które lubią dane i pomiary.

Rekordowe przejazdy zostały wykonane na liczącej cztery kilometry długości prostej toru Automotive Testing Papenburg (ATP) w zachodnich Niemczech. Pomiary były przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami i przy użyciu profesjonalnego sprzętu pomiarowego RaceLogic oraz oprogramowania Dewesoft. Wyniki weryfikowali niezależni reprezentanci obu firm.

Rekordowy Rimac Nevera miał drogowe opony i wyjątkowe barwy

Testowy egzemplarz Rimaka Nevery był pomalowany w wyglądające bojowo czarno-zielone barwy. Niegdyś podobne kolory miało zelektryfikowane BMW serii 3 E30, od którego zaczynał swoją karierą konstruktora oraz kierowcy wyścigowego twórca firmy: Mate Rimac. W czasie testów Nevera miała na kołach opony Michelin Pilot Sport Cup 2 R z drogową homologacją, asfalt nie został specjalnie przygotowany, a pomiar był przeprowadzony zgodnie z powszechnie stosowaną metodą "one-foot rollout".

To znaczy, że był rozpoczynany po pokonaniu przez auto pierwszych 30,5 cm ze startu zatrzymanego (jednej stopy angielskiej). Chodzi o to, aby nie uwzględniać czasu początkowego poślizgu przy ruszaniu z miejsca i dopóki kryteria są jednakowe w przypadku wszystkich aut, ma to sens. Tak samo mierzy osiągi swoich aut m.in. Tesla, podobnie jest na większości imprez sportowych. Rimac Nevera w trakcie niemieckich testów okazał się nawet szybszy od wcześniejszych fabrycznych pomiarów homologacyjnych.

Na koniec warto przypomnieć podstawowe dane techniczne pierwszego produkowanego seryjnie (150 sztuk) modelu chorwackiego producenta. Rimac Nevera waży 2,3 tony, a cztery elektrycznei silniki przy kołach zapewniają maksymalną moc napędu 1914 KM i maksymalny moment obrotowy 2360 Nm. Oficjalne dane to przyspieszenie do setki w 1,81 s i prędkość maksymalna 412 km/h. Również oficjalnie od kilku dni Rimac Nevera jest autem o najlepszych osiągach na świecie. Nic dodać, nic ująć. W materiale zostały wykorzystane zdjęcia producenta.

Rimac Nevera pobił 23 samochodowe rekordy fot. Rimac