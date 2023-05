Nowy Jeep Grand Cherokee w Europie wyłącznie z napędem 4xe Plug-in Hybrid

Jeep Grand Cherokee piątej generacji zadebiutował w Europie, ale wciąż nie został jeszcze wyceniony w Polsce. Wiadomo natomiast, że będzie oferowany w wersjach wyposażenia Limited, Trailhawk, Overland i Summit Reserve. Szeroka oferta oryginalnych akcesoriów marki Mopar, zapewni klientom duże możliwości personalizacji. Pewne jest także, że Europejczycy kupią samochód wyłącznie z napędem 4xe Plug-in Hybrid. Producent obiecuje, że zastosowana w SUV-ie technologia 4xe zapewnia jednocześnie wysokie osiągi, świetne możliwości terenowe, oszczędność paliwa i poszanowanie środowiska. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Auto napędza czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2.0 l z turbodoładowaniem oraz dwa silniki elektryczne. Ośmiostopniowa, automatyczna skrzynia biegów TorqueFlite współpracuje ze sprawdzonymi systemami napędu Jeep 4x4. Łącznie, układ napędowy 4xe generuje moc 380 koni mechanicznych i 637 Nm momentu obrotowego. Od 0 do 100 km/h SUV przyspiesza w około 5,5 sekundy. Prędkość maksymalna w trybie czysto elektrycznym wynosi 135 km/h.

Do 700 km całkowitego zasięgu

Hybrydowy układ napędowy nowego Jeepa Grand Cherokee 4xe można dostosować do każdej podróży, od codziennych dojazdów do pracy w trybie czysto elektrycznym, po dłuższe podróże autostradą bez obawy o zasięg. 400-woltowy, 96-ogniwowy pakiet akumulatorów litowo-jonowych zapewnia do 48 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym w cyklu mieszanym i do 51 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym w cyklu miejskim. Po zatankowaniu auta do pełna oraz naładowaniu akumulatora, maksymalny zasięg samochodu wynosi do 700 km. Tryby jazdy EV to: hybrydowy, elektryczny, eSave oraz tryb hamowania rekuperacyjnego. Pełne ładowanie przy pomocy domowej stacji ładowania wallbox o mocy 7,4 kWh trwa 3 godziny.

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid Fot. Jeep

Terenowy SUV

Świetne możliwości terenowe zapewniają dwa systemy napędu 4x4 – Quadra-Trac II i Quadra-Drive II z tylnym elektronicznym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (eLSD). Oba systemy są wyposażone w aktywną skrzynkę rozdzielczą poprawiającą przyczepność, przenosząc moment obrotowy na koła o największej przyczepności.

Zawieszenie pneumatyczne Jeep Quadra-Lift, teraz z elektronicznym układem adaptacyjnego tłumienia, zapewnia wiodący w swojej klasie prześwit wynoszący 27,5 cm i głębokość brodzenia do 61 cm. System automatycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków drogowych w celu zwiększenia komfortu, stabilności i kontroli.

System zarządzania trakcją Selec-Terrain umożliwia wybór najkorzystniejszych ustawień napędu (tryby jazdy: Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand). Funkcja ta elektronicznie koordynuje rozdział momentu obrotowego 4x4, układ hamulcowy i właściwości jezdne oraz zawieszenia, jak również otwarcie przepustnicy, zmianę przełożeń, pracę skrzynki rozdzielczej oraz systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, układ przeciwblokujący (ABS) i czułość układu kierowniczego.

Nowością w Jeepie Grand Cherokee 4xe jest odłączany napęd przedniej osi. Jeśli pojazd wyczuje, że warunki drogowe nie wymagają napędu na wszystkie koła, odłączenie przedniej osi powoduje automatyczne przełączenie Grand Cherokee na napęd na dwa koła, zmniejszając opory układu napędowego i zwiększając oszczędność paliwa. Napęd na cztery koła włącza się automatycznie w razie potrzeby.

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid Fot. Jeep

Przestronne i nowoczesne wnętrze

Obszerna kabina charakteryzuje się bogatym wyposażeniem i szerokim zakresem udogodnień. W porównaniu z poprzednikiem jest więcej miejsca na nogi pasażerów siedzących z tyłu i lepsza widoczność. Jeep Grand Cherokee piątej generacji posiada najwięcej dostępnych funkcji technologicznych w swojej historii. Pakiet dostępnych rozwiązań obejmuje: System multimedialny Uconnect 5 zawierający aż trzy 10,1-calowe cyfrowe ekrany (zestaw wskaźników z możliwością personalizacji, ekran centralny skupiający funkcje pojazdu oraz ekran po stronie pasażera do obsługi nawigacji, kamer i systemu rozrywki). Użytkownicy mogą liczyć na bezprzewodowe połączenie z Apple CarPlay i Android Auto czy nowe cyfrowe lusterko wsteczne.

Nowy pakiet UconnectTM Services umożliwia zdalne i wygodne sterowanie wieloma funkcjami samochodu. Kolejną nowością jest system nagłośnienia McIntosh, który posiada 19 specjalnie zaprojektowanych głośników (w tym 10-calowy subwoofer o średnicy 25,4 cm) oraz 17-kanałowy, 950-watowy wzmacniacz. W zakresie bezpieczeństwa SUV oferuje ponad 110 zaawansowanych funkcji. Nowością jest asystent jazdy nocnej Night Vision Camera z czujnikiem wykrywania obecności pieszych i zwierząt. Inne warte uwagi rozwiązania to system zapobiegania kolizji na skrzyżowaniu, Asystent parkowania równoległego i prostopadłego oraz nowy system rozpoznawania znaków drogowych. Kamera z widokiem 360 ma przednie i tylne spryskiwacze kamer. System autonomicznej jazdy prezentuje poziom drugi. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid Fot. Jeep