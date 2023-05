Ten polski samochód elektryczny już jeździ i działa. ZANPER 2.0 ma jednak zakaz

Polskiego ZANPER-a 2.0 nie zobaczymy na drogach publicznych, ponieważ ma zakaz się na nich pojawiać. To jednak wcale nie dziwi, ponieważ ma zupełnie inne zadana. ZANPER 2.0 to pojazd górniczy napędzany silnikiem elektrycznym zasilanym zespołem baterii, dedykowany do pracy w kopalniach podziemnych, niezagrożonych wybuchem. Nowoczesny wóz transportowy jest teraz intensywnie testowany przez KGHM. Więcej wiadomości o samochodach elektrycznych znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Autosacrum 2023. Tak wygląda wielkie święcenie samochodów w Podkowie Leśnej

ZANPER 2.0 - co to za pojazd?

KGHM ZANAM S.A. to jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń dla sektora górniczego. Biuro konstrukcyjne spółki nieustannie poszukuje i wdraża nowe rozwiązania, oraz rozwija istniejące produkty. Przykładem jest nowa wersja pojazdu elektrycznego Zanper 2.0. z podwoziem własnej konstrukcji. To w 100 proc. efekt pracy kadry inżynierów KGHM

- chwalił nowy projekt Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Nowy polski elektryk przystosowany do eksploatacji w ekstremalnych warunkach środowiskowych w kopalniach, w szczególności w kopalniach KGHM, z myślą o których jest przecież projektowany. Podwozie i nadwozie pojazdu zostały w pełni zaprojektowane i wykonane od podstaw przez KGHM ZANAM S.A. Część projektu sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jaki jest jego główny cel? Ma być uniwersalnym pojazdem, który poradzi sobie w trudnych kopalnianych warunkach i będzie mógł służyć do przewozu osób. Na pokład zabierze nawet 14 osób. Za przykładowe akcje ZANPER-a wskazano właśnie transport górników w tym poszkodowanych z miejsc wypadku, jak również na transport materiałów.

Minister wyjaśnia, dlaczego Izera nie będzie przebojem rynkowym

Pojazdy elektryczne w kopalniach KGHM

Co ciekawe, ZANPER to nie jedyny elektryk, który pracuje w kopalniach KGHM. Inne pojazdy mają inne zadania niż transport osób. Obecnie w zakładach górniczych KGHM pracuje ponad 40 wozów strzelniczych zasilanych bateryjnie, a w trakcie opracowania jest również wóz odstawczy z napędem elektrycznym HT24E, który ma być alternatywą dla obecnie użytkowanych maszyn. Użycie elektryków ma zwiększyć komfort pracy, dzięki większej wydajności silników i ograniczonej emisji ciepła oraz spalin. W materiale wykorzystaliśmy zdjęcia KGHM z oficjalnego serwisu prasowego.

ZANPER 2.0 fot. KGHM